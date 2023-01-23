Немецкий политолог: Германию вынудят отправить на Украину танки Leopard

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил в беседе с журналистом испанской газеты Mundo, что судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие две-три недели. В частности, он говорил о том, что во многом судьба зависит от танков Leopard, пока что не переданных Германии официально. Рар заявил, что канцлера Германии Олафа Шльца вынудят отправить танки на Украину.

«На Украине сейчас нет такого большого количества танков, которое позволило бы остановить наступательные действия на фронте. То, что сейчас происходит — очень важная политическая символика, которая призвана сплотить Запад в непрямой конфронтации с Россией. Западные страны сейчас не приемлют дипломатических переговоров, при этом обвиняя Россию в нежелании их вести. Западные лидеры полагают, что дипломатия — поражение Украины, почти все они считают, что если и есть шанс у Украины победить, то она должна его использовать в ближайшие месяцы: остановить российское продвижение и вернуть себе так называемые оккупированные территории. Шольца, конечно, дожмут и США, и восточноевропейские страны, и немецкие СМИ, и коалиционеры в правительстве ФРГ. У Шольца нет шансов противостоять такому давлению. Танки будут поставлены на Украину, вопрос только, в каких количествах», — сказал Рар.

Также собеседник НСН рассказал о проблемах, связанных с эксплуатацией Leopard на Украине.

«Начнем с того, что эти танки как-то должны добраться до фронта. Это затруднительно, поскольку инфраструктура на Украине разрушена. К тому же, на Leopard нужно научиться воевать, на тренировку украинских экипажей придется затратить месяцы. Если же какие-то страны НАТО смогут предоставить Украине свои танковые экипажи, это приведет к дальнейшей эскалации боевых действий. Ситуация может накалиться до предела», — добавил эксперт.

В заключение Рар назвал сложившуюся политическую ситуацию взрывоопасной.

«Ни одна из сторон — ни Россия, ни Запад — не хочет применять ядерное оружие. Однако западные страны хотят предоставить Украине возможность технически и материально продолжать войну. Ситуация взрывоопасная, я в своей жизни не испытывал большего страха. Однако необходимо все оценивать достаточно прагматично и из этого делать соответствующие выводы о том, что делать дальше. Я надеюсь, что глава Евросовета прав и что война будет остановлена, но думаю, что она остановится на тех основах и на тех предположениях, на которые рассчитывает Запад», — заключил он.

Ранее сообщалось, что среди европейских союзников растет раздражение из-за позиции Шольца в вопросе предоставления Украине танков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

