«Сдадутся сами»: ВС РФ наступают в Запорожье и прорываются к Харькову
Российская армия делает успехи на Запорожском и Южнодонецком направлениях, ВСУ несут там колоссальные потери. Между тем ВС РФ продвигаются и к Харькову, чтобы взять город в «окружение и блокаду».
Подразделения группировки «Восток» сорвали на Южнодонецком направлении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на севере села Старомайорское. Украинские военные понесли большие потери. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Он отметил, что несколько украинских военных были взяты в плен. При этом на Запорожском направлении ВС РФ пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем в районах Приютного и Работино, указал Чехов. По его словам, украинские военные также понесли потери и отступили.
Чехов сообщил, что подразделения «Востока» за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицы M777 и Д-20. Кроме того, в районе Пречистовки был уничтожен пикап, а в районе Новоселки — минометный расчет.
Он подчеркнул, что штурмовики и вертолеты поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, совхоза «Октябрь» и Макаровки. Добавляется, что авиация поразила пункты временной дислокации украинских военных в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.
Так, российские военные продолжают активно отражать атаки ВСУ. В ночь на 31 июля член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что при попытке дневного штурма 30 июля в районе Урожайного ВСУ потеряли целый взвод военных, а также двух офицеров сил специальных операций (ССО).
«Хороший урожай на направлении Времевского выступа Запорожского фронта», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Кроме того, Рогов сообщил, что ВСУ потеряли одну бригаду в боях за Старомайорское. По его словам, Киев в этом регионе «кидает на убой колоссальные силы».
«Касательно села Старомайорского: по сути, там уничтожена целая бригада ВСУ в боях за этот населенный пункт. Подтвержденные данные по невозвратным потерям - свыше 3 тысяч боевиков с начала наступления ВСУ, именно на данном участке, это очень много», - сказал Рогов в интервью ТАСС.
Между тем ВС РФ успешно глушат сигналы спутников Starlink, которые помогают ВСУ узнавать о передвижении российских войск. По данным Telegram-канала «Образ будущего», в Бахмуте (Артемовске) силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) полностью блокировали сигнал от спутников. Отмечается, что после этого ВДВ РФ перешли в наступление и заняли значительные участки и одну господствующую высоту.
«В целом фронт стоит, фронт устойчив, все 100% стратегических резервов ВСУ ввели в бой на 1-2 линии. Воюют много наемников», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что санитарные потери ВСУ с утра 28 июля по 31 июля составили 4,2 тысячи бойцов, убиты 2,9 тысячи.
«Пропавшими без вести по сводке в Генштаб ВСУ – 1790 человек. Это самые массовые потери ВСУ в моменте по всей ЛБС за СВО», - добавляет Telegram-канал.
Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на украинского военного с позывным «Мадьяр» также сообщил, что российская армия получила технологию, позволяющую глушить Starlink на фронте.
Тем временем в Харькове все чаще звучит воздушная тревога. Агентство РБК-Украина ночью 31 июля сообщило о взрывах в городе, была объявлена тревога. Позже мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о пожаре. Предварительно, были повреждены «нежилые помещения», написал он в своем Telegram-канале.
При этом российская армия недавно начала активные действия в направлении Харькова. Военкор Александр Сладков в эфире «Говорит Москва» сообщал, что ВС РФ успешно продвигаются на Харьковском направлении. По его словам, уже сформированы плацдармы для будущей атаки на укрепления ВСУ в городе. Сладков также отмечал, что российские военные уже создают угрозу охвата города.
На этом фоне эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявлял, что если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде. После этого, указал он, ВСУ сдадутся сами.
«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Обычно за успешным отражением наступления врага идет контрнаступление и некий перелом боевых действий. По идее, именно к этому должны готовиться наши военачальники и копить резервы», - сказал Калмыков.
В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 30 июля выразил мнение, что российская армия окружит Харьков в результате череды крупных поражений украинского командования в ЛНР. Он указал, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ в направлении Купянска, Лимана и берут под контроль дорогу, которая позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, сообщает «Радиоточка НСН».
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