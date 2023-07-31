«Сдадутся сами»: ВС РФ наступают в Запорожье и прорываются к Харькову

Он подчеркнул, что штурмовики и вертолеты поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, совхоза «Октябрь» и Макаровки. Добавляется, что авиация поразила пункты временной дислокации украинских военных в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.

Так, российские военные продолжают активно отражать атаки ВСУ. В ночь на 31 июля член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что при попытке дневного штурма 30 июля в районе Урожайного ВСУ потеряли целый взвод военных, а также двух офицеров сил специальных операций (ССО).

«Хороший урожай на направлении Времевского выступа Запорожского фронта», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Кроме того, Рогов сообщил, что ВСУ потеряли одну бригаду в боях за Старомайорское. По его словам, Киев в этом регионе «кидает на убой колоссальные силы».

«Касательно села Старомайорского: по сути, там уничтожена целая бригада ВСУ в боях за этот населенный пункт. Подтвержденные данные по невозвратным потерям - свыше 3 тысяч боевиков с начала наступления ВСУ, именно на данном участке, это очень много», - сказал Рогов в интервью ТАСС.

Между тем ВС РФ успешно глушат сигналы спутников Starlink, которые помогают ВСУ узнавать о передвижении российских войск. По данным Telegram-канала «Образ будущего», в Бахмуте (Артемовске) силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) полностью блокировали сигнал от спутников. Отмечается, что после этого ВДВ РФ перешли в наступление и заняли значительные участки и одну господствующую высоту.