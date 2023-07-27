«Мясные штурмы»: Украина приступила к главной фазе контрнаступления, Запорожье под ударом

Главный удар ВСУ осуществляется в Запорожской области, что подтверждает российская сторона. При этом военкор Александр Коц сообщает, что Киев скоро может ударить по Донбассу. 

Украина приступила к главной фазе контрнаступления, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США.

Издание приводит данные чиновников из Министерства обороны США, которые сообщили, что главный удар контрнаступления ВСУ в настоящее время осуществляется в Запорожской области.

Сообщается, что ВСУ ввели в бой часть новых подразделений, которые были подготовлены специально для этой фазы и до сих пор держались в резерве.

Сводки с фронта подтверждают напряженность ситуации в Запорожье. Военный эксперт Борис Рожин накануне сообщил, что на данном направлении ВСУ вели атаки в направлении населенного пункта Работино, применяя большое количество бронетехники. В США ожидают, что операция продлится три недели.

«Противник пытался наскоком вклиниться в боевые построения наших частей, обороняющих Работино, но успеха не достиг, понеся тажелые потери в технике (до 40 единиц, включая "Брэдли" и "Леопарды")», - приводит его слова Telegram-канал Vоенкор Котенок Z.

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Отражение атаки в районе Работино подтвердили в Минобороны РФ. Отмечается, что было уничтожено два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". При этом утром 26 июля ВСУ возобновили интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. В ходе боя были уничтожены, в частности, 22 танка Украины и 10 боевых машин пехоты.

Со своей стороны, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что потери ВСУ в живой силе, по приблизительным оценкам, составили свыше 220 человек.

«В ходе вчерашнего наступления на Ореховском направлении Запорожского фронта в районе н.п. Работино, командование ВСУ ввело в бой подразделения 10АК. Тем самым была подтверждена полная утрата боеспособности 9АК и невозможность продолжения наступательных действий силами входящих в него подразделений», - подтвердил он информацию о включении в бой резервов.

25 июля Рогов сообщил, что воздушно-космические силы РФ нанесли мощный авиаудар по позициям украинских войск в Запорожской области. Он отметил, что авиация нанесла удар по резервам ВСУ. Использовались корректируемые бомбы ФАБ-250М62. По словам Рогова, поражен ангар с техникой и боеприпасами в семи километрах от города Орехов. Это должно усложнить ВСУ процесс перегруппировки.

21 июля Рогов говорил НСН, что около 60% бригад ВСУ еще не задействованы в ходе наступления.

«Все 100% солдат задействованы не будут, потому что они должны быть готовы к нашей контратаке, и, скорее всего, по военному искусству все-таки всех не отправляют в наступательные действия, но примерно чуть больше половины еще не были на линии боевого соприкосновения», - предупредил он.

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При этом он подчеркнул, что ВСУ несут большие потери, так как используют тактику «мясных штурмов».

«Запустили такое понятие как «мясные штурмы» - когда отправляют боевиков ВСУ на убой. По собственному признанию, они разминируют минные поля ногами. Ценой своих жизней прокладывают путь», - сообщил он.

Ожесточенные бои продолжаются также и в районе Клещеевки в ДНР.

«Ситуация здесь очень сложная. Обе стороны несут тяжелые потери в живой силе», - сообщает военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, это направление является фактически единственным, где у ВСУ накоплен существенный резерв.

«Интенсивность боёв в данный момент такая, что каждая атака ВСУ приводит к гибели минимум одной-двух рот личного состава. Любая попытка закрепиться где-либо на высотах увеличивает потери, и до бесконечности «затыкать» убитых и раненых мобилизованными украинские войска не смогут», - пишет он.

Военкор Коц рассказал о планах ВСУ сменить приоритетное направление контрнаступления

По данным Минобороны РФ, На Донецком направлении 26 июля были успешно отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное Донецкой народной республики.

Военный корреспондент Александр Коц накануне предположил, что Вооруженные силы Украины могут сменить приоритетное направление контрнаступления. Такие выводы он сделал в Telegram-канале, комментируя скопление ВСУ на подступах к Донбассу.

«Глядя на количество сил и средств, которые сюда стягиваются, начинает появляться ощущение, что Киев хочет сменить приоритетное направление контрнаступа и ударить по Донбассу», - написал он.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук также сообщил, что в ходе ведения активной обороны российские силы отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Уничтожена техника, 150 солдат ВСУ, восемь военнослужащих сдались в плен, передает РИА Новости.

По данным военного эксперта Бориса Рожина, на Сватовском и Купянском направлениях продолжается наступление российских войск, идет движение к Осколу, а противник отступает и сдает малозначимые поселки.

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ФОТО: РИА Новости
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