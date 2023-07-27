«Мясные штурмы»: Украина приступила к главной фазе контрнаступления, Запорожье под ударом

Украина приступила к главной фазе контрнаступления, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США.

Издание приводит данные чиновников из Министерства обороны США, которые сообщили, что главный удар контрнаступления ВСУ в настоящее время осуществляется в Запорожской области.

Сообщается, что ВСУ ввели в бой часть новых подразделений, которые были подготовлены специально для этой фазы и до сих пор держались в резерве.

Сводки с фронта подтверждают напряженность ситуации в Запорожье. Военный эксперт Борис Рожин накануне сообщил, что на данном направлении ВСУ вели атаки в направлении населенного пункта Работино, применяя большое количество бронетехники. В США ожидают, что операция продлится три недели.

«Противник пытался наскоком вклиниться в боевые построения наших частей, обороняющих Работино, но успеха не достиг, понеся тажелые потери в технике (до 40 единиц, включая "Брэдли" и "Леопарды")», - приводит его слова Telegram-канал Vоенкор Котенок Z.