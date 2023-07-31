Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Старомайорском

«В ходе боев противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен», — указал Чехов.

Кроме того, силы РФ пресекли две попытки украинских войск провести разведку боем в районах Приютного и Работино на Запорожском направлении. ВСУ понесли потери и отступили.

За минувшие сутки группировка «Восток» уничтожила танк Leopard, несколько боевых машин пехоты, гаубицы M777 и Д-20, пишет RT. В районе Пречистовки ВС РФ ликвидировали пикап с военными ВСУ, близ Новоселки — минометный расчет, ударили по пунктам дислокации и скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, совхоза «Октябрь» и Макаровки. Кроме того, российские военные поразили пункты размещения противника близ Новоданиловки, Жеребянки, Малой Токмачки.

