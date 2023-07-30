Экс-разведчик: США приказали Киеву завершить контрнаступление

Обещания властей Украины прорваться к Азовскому морю и заставить Москву сдаться провалились, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер.

На Украине подтвердили, что контрнаступление идет не по плану

Он напомнил слова украинского главнокомандующего Валерия Залужного, по словам которого, вооружение — это единственное, чего не хватает украинским солдатам, чтобы «дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым». По словам эксперта, они даже не могут добраться до первой линии обороны.

Риттер считает, что США приказали Киеву завершить контрнаступление.

Бывший американский разведчик также считает, что Украине после провала контрнаступления придется «выбирать яд по своему усмотрению», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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