Он напомнил слова украинского главнокомандующего Валерия Залужного, по словам которого, вооружение — это единственное, чего не хватает украинским солдатам, чтобы «дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым». По словам эксперта, они даже не могут добраться до первой линии обороны.

Риттер считает, что США приказали Киеву завершить контрнаступление.

Бывший американский разведчик также считает, что Украине после провала контрнаступления придется «выбирать яд по своему усмотрению», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

