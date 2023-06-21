«Самоубийство для ВСУ»: Крым готов отразить атаку ракет HIMARS и Storm Shadow

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства предупредил, что ВСУ планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», - объяснил он позицию Москвы по этому вопросу.

Лондон передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow еще в начале мая. При этом там заверили, что получили обещания властей Украины не применять оружие по территории России. С другой стороны, европейские политики неоднократно заявляли, что Крым российской территорией не считают.

Позднее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России.