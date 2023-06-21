«Самоубийство для ВСУ»: Крым готов отразить атаку ракет HIMARS и Storm Shadow
Сергей Шойгу заявил, что ВСУ планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму. Сенатор Сергей Цеков заверил, что полуостров готов к эскалации со стороны Киева.
Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства предупредил, что ВСУ планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow.
«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», - объяснил он позицию Москвы по этому вопросу.
Лондон передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow еще в начале мая. При этом там заверили, что получили обещания властей Украины не применять оружие по территории России. С другой стороны, европейские политики неоднократно заявляли, что Крым российской территорией не считают.
Позднее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России.
При этом член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что Шольц все-таки лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории. По словам Цекова, Европа боится быть вовлеченной в конфликт напрямую, но продолжает поставлять Киеву оружие.
«Чтобы создать впечатление, что Германия против эскалации, они делают подобные заявления. Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России», - отметил он.
Немецкий политолог Александр Рар также сказал НСН, что у Запада нет единой позиции по использованию поставляемого Украине вооружения для атак по российским территориям.
А 21 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения своего оружия Украиной для ударов по Крыму.
«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина», - объяснил он.
На этом фоне член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что Крым готов к атакам ВСУ и ожидает эскалации с подачи США и Европы.
«Не только Крым, а вся Россия готова к подобным действиям со стороны Украины. Мы все прекрасно понимаем, что могут быть атаки на Крым, они уже происходят. Ежедневно запускают беспилотники, ежедневно мы их перехватываем средствами ПВО, средствами РЭБ и так далее. Мы готовы к тому, что может быть эскалация. Мы понимаем, что Европа и Америка участвуют в этом конфликте. Все-таки надо надеяться на их благоразумие. Они же тоже не самоубийцы и должны понимать, что есть предел нашего терпения. Если их действия будут чрезмерными, я думаю, что они пожалеют. Россия участвует в СВО пока ограниченным контингентом войск», - рассказал Цеков.
Сенатор подчеркнул, что полуостров сегодня эффективно защищен, уровень охраны объектов повышается.
Со своей стороны, эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН отмечал, что Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России.
«Storm Shadow серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», - рассказал Калмыков.
С ним не согласился генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, который сказал НСН, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все-таки не смогут нанести удары ракетами HIMARS и Storm Shadow по территории России.
«Ракеты, которые поставили Украине, имеют дальность до 300 километров. Есть ракеты с увеличенной дальностью до 500 километров. Против тех ракет, которые сегодня применяет Украина, уже найдено противоядие, их успешно сбивают. Думаю, что наши средства ПВО продолжат тренироваться на этих ракетах по их уничтожению над Украиной, чтобы не допускать их достижения российской территории», - заключил он.
20 июня рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было, сообщил глава парламента Владимир Константинов. Он заявил, что необходимо добиваться отмены всех актов 1954 года, которые оформили «этот произвол». Константинов призвал констатировать ничтожность документов и пообещал заниматься этим вопросом.
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