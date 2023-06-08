«Готовы убить всех»: в США рассказали, на что пойдут ВСУ ради захвата Крыма

Бывший командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес считает, что украинская армия ради захвата Крыма будет готова убить или взять в плен всех россиян на полуострове. Об этом военный написал в статье для газеты Telegraph.

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Возвращение Крыма Ходжес назвал стратегической целью Киева. Будет лучше, если ВСУ смогут это сделать без единого выстрела, отметил генерал.

«Если им придется убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают», - полагает экс-командующий.

По его словам, в случае захвата Крыма Украина вытеснит российский флот из центральной и западной части Черного моря.

Газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена сообщила, что Крым является ключевой целью контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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