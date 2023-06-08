«Готовы убить всех»: в США рассказали, на что пойдут ВСУ ради захвата Крыма

Возвращение Крыма Ходжес назвал стратегической целью Киева. Будет лучше, если ВСУ смогут это сделать без единого выстрела, отметил генерал.

«Если им придется убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают», - полагает экс-командующий.

По его словам, в случае захвата Крыма Украина вытеснит российский флот из центральной и западной части Черного моря.

Газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена сообщила, что Крым является ключевой целью контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

