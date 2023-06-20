«Они пожалеют!»: Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма к ударам ВСУ

«Не только Крым, а вся Россия готова к подобным действиям со стороны Украины. Мы все прекрасно понимаем, что могут быть атаки на Крым, они уже происходят. Ежедневно запускают беспилотники, ежедневно мы их перехватываем средствами ПВО, средствами РЭБ и так далее. Мы готовы к тому, что может быть эскалация. Мы понимаем, что Европа и Америка участвуют в этом конфликте. Все-таки надо надеяться на их благоразумие. Они же тоже не самоубийцы и должны понимать, что есть предел нашего терпения. Если их действия будут чрезмерными, я думаю, что они пожалеют. Россия участвует в СВО пока ограниченным контингентом войск», - рассказал Цеков.

Сенатор подчеркнул, что полуостров сегодня эффективно защищен, уровень охраны объектов повышается.

«На сегодняшний день полуостров защищен, защита усиливается. У нас в Крыму все спокойно. Никакой нервозности нет, у нас все работает, все проекты выполняются, школы открываются, дороги строятся. Это все возможно только благодаря эффективной защите Крыма. Была атака на Крымский мост, сейчас охрана там повышенная на несколько порядков по сравнению с тем, что было. Были диверсии на железных дорогах. Уровень охраны железных дорог постоянно повышается», - добавил собеседник НСН.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что президент РФ Владимир Путин передал ему документ, в котором предполагалась «аренда там какая-то длительная» по Крыму. В Кремле позже опровергли слова Лукашенко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

