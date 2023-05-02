Шольц: Украина не может атаковать территорию России западным оружием
Украина не может атаковать территорию России с помощью поставленного западными странами оружия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает NTV.
По словам главы правительства ФРГ, помощь Киеву необходима, однако она не должна спровоцировать эскалацию и участие НАТО в конфликте НАТО. Шольц подчеркнул, что Берлин решает вопросы поставок вооружений только по согласованию с союзниками, и напомнил об условии не делать односторонние шаги, пишет «Свободная пресса».
«Для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем, и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию», — указал канцлер.
Ранее Шольц заявил, что надеется на разрешение Швейцарии передать Украине поставленные Бундесверу боеприпасы швейцарского производства. Однако постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия Киеву невозможен, напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru