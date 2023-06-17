В Госдуме пригласили Байдена приехать в Крым и «подлечиться»

По словам Шеремета, в Соединенных Штатах над Байденом «издеваются», а в РФ за политика «серьезно переживают».

«Уверен, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это не пытались заштриховать американские пропагандисты», — отметил депутат.

Шеремет указал, что мир заинтересован в здравомыслии Байдена, однако окружение американского президента использует его как марионетку и не дает «подлечиться», чтобы принимать «выверенные решения на блага всего мира». Депутат считает, что после посещения Крыма Байден станет другим человеком с «миролюбивым мышлением» и сможет принимать адекватные политические решения.

