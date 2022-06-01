Госдеп: речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет
Американские власти продолжают рассматривать ряд систем вооружений для отправки Киеву, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
По его словам, при этом речи о поставках ракет дальнего действия не идет. «Однако видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее Байден заявил, что США не станут отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал разумным такое решение американского лидера.
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