Байден: США не ищут войны между НАТО и Россией

Соединенные Штаты не будут напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если силы Североатлантического альянса не будут подвергаться нападению, заявил глава государства.

По словам Байдена, США не планируют отправлять свои войска для сражения на Украине, а также нападать на российские вооруженные силы.

По словам президента, цель США в конфликте на Украине в том, чтобы эта страна стала демократической и способной защититься от любого нападения.

Напомним, президент заявил, что Вашингтон не намерен передавать Киеву дальнобойные ракетные системы. Речь идёт о ракетах, дальность действия которых позволила бы армии наносить Украины удары по территории РФ.

