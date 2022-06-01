Байден: США не ищут войны между НАТО и Россией

Американский лидер Джо Байден в своей статье для The New York Times написал, что Вашингтон не желает войны с Москвой.

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Соединенные Штаты не будут напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если силы Североатлантического альянса не будут подвергаться нападению, заявил глава государства.

По словам Байдена, США не планируют отправлять свои войска для сражения на Украине, а также нападать на российские вооруженные силы.

По словам президента, цель США в конфликте на Украине в том, чтобы эта страна стала демократической и способной защититься от любого нападения.

Напомним, президент заявил, что Вашингтон не намерен передавать Киеву дальнобойные ракетные системы. Речь идёт о ракетах, дальность действия которых позволила бы армии наносить Украины удары по территории РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАУкраинаДжо Байден
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