Зеленский: Украина не будет атаковать РФ американскими РСЗО

«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их (реактивные системы залпового огня) использовать для атаки на Россию», — сказал глава государства. Он отметил: «мы не собираемся нападать на Россию».

Напомним, новый пакет военной помощи США в адрес Киева оценивается в 700 миллионов долларов. Он будет включать, в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.

