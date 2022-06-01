Зеленский: Украина не будет атаковать РФ американскими РСЗО

Киев не планирует атаковать российские территории, сообщил телеканалу Newsmax президент Украины Владимир Зеленский.

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«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их (реактивные системы залпового огня) использовать для атаки на Россию», — сказал глава государства. Он отметил: «мы не собираемся нападать на Россию».

Напомним, новый пакет военной помощи США в адрес Киева оценивается в 700 миллионов долларов. Он будет включать, в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ОружиеРоссияУкраинаВладимир Зеленский
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