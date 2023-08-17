ЗАПАД: РОССИЯ ГОТОВИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР?

Президент России Владимир Путин еще 9 июня заявил, что Украина начала наступление «с использованием стратегического резерва». СМИ называют «Днем Х» 4 июня, что не меняет сути. За два с половиной месяца обученные украинские военные с хваленой западной техникой не смогли сделать ничего серьезного, при этом их резервы не безграничны, а потери велики. Издание Forbes сообщило 16 августа, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение из резерва ВСУ, 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Сегодня на это отреагировали в Австрии, предупредив об «огромном риске».

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер сказал изданию Tagesspiegel, что передислокация на фронт последней из «наступательных бригад» может привести к серьезным проблемам для ВСУ.

«Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах», — объяснил Райснер.

По его данным, Украина перебросила силы в район между Купянском (Харьковская область) и Кременной (ЛНР) из-за усиления российских атак на этом направлении.

Со своей стороны, обозреватель Forbes Дэвид Экс указывал, что 82-я бригада вступила в бой в районе Работино (Запорожская область).

«Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть: 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2 тыс. человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — пишет Forbes.

Экс уточнил, что 82-я и 46-я бригады были одними из последних крупных частей, которые Украина держала в резерве. Теперь, в случае их потерь, уже Россия может пойти в наступление.

«Если русские удержат в Работино свои позиции и выдержат временный всплеск украинского наступления, то они могут в конечном итоге оказаться в состоянии нанести ответный удар по украинцам», — отмечает Forbes.