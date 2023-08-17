«Пушечное мясо!»: Запад кричит о последнем шансе для наступления Украины
Forbes пишет о самой мощной украинской бригаде ВДВ, полковник Райснер называет ее последней, а в России подозревают информационную провокацию, но не отказываются от наступления.
Западные СМИ обеспокоены решением Киева бросить в бой последнее крупное подразделение из резерва. Вслед за Forbes о перспективе провала украинско-натовской тактики и ответного наступления России заговорили и в Австрии.
При этом в России аккуратно подтверждают перспективы ответной атаки, предупреждая при этом, что стенания Запада могут быть и информационным вбросом.
ЗАПАД: РОССИЯ ГОТОВИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР?
Президент России Владимир Путин еще 9 июня заявил, что Украина начала наступление «с использованием стратегического резерва». СМИ называют «Днем Х» 4 июня, что не меняет сути. За два с половиной месяца обученные украинские военные с хваленой западной техникой не смогли сделать ничего серьезного, при этом их резервы не безграничны, а потери велики. Издание Forbes сообщило 16 августа, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение из резерва ВСУ, 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Сегодня на это отреагировали в Австрии, предупредив об «огромном риске».
Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер сказал изданию Tagesspiegel, что передислокация на фронт последней из «наступательных бригад» может привести к серьезным проблемам для ВСУ.
«Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах», — объяснил Райснер.
По его данным, Украина перебросила силы в район между Купянском (Харьковская область) и Кременной (ЛНР) из-за усиления российских атак на этом направлении.
Со своей стороны, обозреватель Forbes Дэвид Экс указывал, что 82-я бригада вступила в бой в районе Работино (Запорожская область).
«Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть: 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2 тыс. человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — пишет Forbes.
Экс уточнил, что 82-я и 46-я бригады были одними из последних крупных частей, которые Украина держала в резерве. Теперь, в случае их потерь, уже Россия может пойти в наступление.
«Если русские удержат в Работино свои позиции и выдержат временный всплеск украинского наступления, то они могут в конечном итоге оказаться в состоянии нанести ответный удар по украинцам», — отмечает Forbes.
РОССИЯ: ТУМАН ВОЙНЫ И ПУШЕЧНОЕ МЯСО
В России пока не спешат делать громкие заявления, однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже подтвердил, что наступление ВС РФ возможно.
«Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет», — сказал изданию «Ura.ru», Картаполов, противоречивые высказывания которого недавно создали хаос с законом о призывном возрасте.
Со своей стороны, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала, что «нашу линию (обороны – прим. НСН) никому не преодолеть».
«Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Это порядка пятисот человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом. Ведь только за ночь на запорожском направлении полегли еще 132 человека из числа солдат ВСУ. И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», - добавил Балицкий в Telegram.
При этом он назвал «барахлом» распиаренную западную технику.
«Их хваленые рассказы про красоту и мощь дронов, пушек немецких — это все абсолютное барахло. Тяжелая техника Запада рассчитана на оборону и для боев в пустыне, но не для наступательных действий», - пояснил врио губернатора Запорожской области.
При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил НСН, что Киев не оставляет мыслей о прорыве к Азовскому морю.
«Сейчас основные усилия наступательного характера ВСУ предпринимают и будут предпринимать на двух направлениях запорожского фронта. Первое - Времевский выступ. Там у режима Зеленского может вскружиться голова и возникнуть ощущение, что они смогут дойти до Азовского моря, потому что вслед за Урожайным и Заветным Желанием находится населенный пункт Староблиновка. По сути, если овладеть им, то после него уже открывается оперативный простор вплоть до Азовского моря. Также еще силы будут бросать на ореховское направление, в район намеленного пункта Работино. Будут пытаться прощупать и пробить оборону там. Не снижается опасность форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС. На этом направлении видна подготовка противника», - сказал Рогов.
При этом он назвал «туманом войны» статью Forbes и призвал аккуратно относиться к звучащим на Западе заявлениям о якобы последнем шансе Украины.
«То, что пишет западная пресса - туман войны, специальная информационная провокация, диверсия и введение нас в ложные вводные. Они так уже не раз делали. Напомню: именно западная пресса писала о взятии Киева за три дня», - подчеркнул Рогов.
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