«Туман войны»: Рогов опроверг взятие Киевом поселка Урожайное

«Если говорить о населенном пункте Урожайное, то большая его часть находится в серой зоне, подвергаемой постоянным артиллерийским обстрелам с нашей стороны и ударам умными бомбами. Урожайное повторяет судьбу Пятихаток, о захвате которых ВСУ отчитывались несколько раз. Аналогичная ситуация и здесь. Были проведены десятки штурмов, были потеряны десятки единиц тяжелой техники и сотни боевиков ВСУ. Преждевременно говорить о полном контроле режима Зеленского над данным населенным пунктом. Хотя они пытаются атаковать и наступать в районе населенного пункта Заветное Желание, который находится юго-западнее Урожайного. Делают они это из Старомайорского, которое сейчас под их контролем. Мне кажется, они преследуют цель взять в клещи южную часть Урожайного, которое находится под нашим контролем», - сказал собеседник НСН.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что Киев бросил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве. Рогов усомнился в искренности западной прессы и назвал материалы зарубежных журналистов информационной провокацией.



«То, что пишет западная пресса - туман войны, специальная информационная провокация, диверсия и введение нас в ложные вводные. Они так уже не раз делали. Напомню: именно западная пресса писала о взятии Киева за три дня», - отметил Рогов.



«Все эти подразделения должны были входить в Крым или выходить к нему как минимум, а сейчас они пытаются разбивать нашу первую линию обороны, что говорит о том, что контрнаступление провалилось. Сейчас основные усилия наступательного характера ВСУ предпринимают и будут предпринимать на двух направлениях запорожского фронта. Первое - Времевский выступ. Там у режима Зеленского может вскружиться голова и возникнуть ощущение, что они смогут дойти до Азовского моря, потому что вслед за Урожайным и Заветным Желанием находится населенный пункт Староблиновка. По сути, если овладеть им, то после него уже открывается оперативный простор вплоть до Азовского моря. Также еще силы будут бросать на ореховское направление, в район намеленного пункта Работино. Будут пытаться прощупать и пробить оборону там. Не снижается опасность форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС. На этом направлении видна подготовка противника», - заключил Рогов.

Ранее источник в силовых структурах Луганской Народной Республики рассказал РИА Новости, что военных комиссаров с территории Западной Украины перебросят в Харьков, чтобы организовать мобилизацию населения.

