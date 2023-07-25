Клишас: я устроен немного сложнее, чем кажется Картаполову
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил главе комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову, который заявил, что выступавшие против проекта о повышении призывного возраста сенаторы изменили свое мнение.
«Что касается меня, то хочу сказать уважаемому коллеге, депутату и генералу, что я несколько сложнее устроен чем ему кажется», - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Также сенатор прокомментировал слова Картаполова о том, что закон написан под «большую войну», которой «уже попахивает». Клишас отметил, что в проекте нет признаков мобилизации и большой войны.
Госдума 25 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет. Норма вступит в силу 1 января 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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