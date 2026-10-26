Эстония может отказаться от участия в ОИ из-за участия России

Таллин в ближайшее время поднимет вопрос о своем участии в Олимпийских играх, заявил Postimees министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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Это произошло из-за попытки вернуть спортсменов России в международное спортивное пространство. Глава МИД назвал ситуацию серьезной проблемой.

Дипломат отметил, что для этого «ищутся различные предлоги», чтобы вернуть россиян в культуру, спорт и на Олимпийские игры.

При этом издание приводит результаты Эстонии на последних Играх: на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году страна не завоевала ни одной награды, а на зимних Играх в Италии в 2026 году получила одно «серебро» - в мужском хафпайпе у фристайлистов.

Ранее стало известно, что Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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