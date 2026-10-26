Количество пострадавших при ракетном ударе по Ельцу возросло до шести
Выросло количество погибших в результате ракетного удара по промзоне в Ельце, сообщают «Известия».
Как заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, всего за медицинской помощью обратились шесть человек. До этого сообщалось о гибели охранника предприятия.
Говоря о последствиях атаки, глава региона указал, что возникший пожар локализован. Также повреждены несколько объектов промзоны, фасадов ряда жилых домов и здания Елецкого медицинского колледжа.
Ранее стало известно, что машинист грузового поезда погиб при атаке дрона ВСУ на поезд в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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