Количество пострадавших при ракетном ударе по Ельцу возросло до шести

Как заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, всего за медицинской помощью обратились шесть человек. До этого сообщалось о гибели охранника предприятия.

Говоря о последствиях атаки, глава региона указал, что возникший пожар локализован. Также повреждены несколько объектов промзоны, фасадов ряда жилых домов и здания Елецкого медицинского колледжа.

Ранее стало известно, что машинист грузового поезда погиб при атаке дрона ВСУ на поезд в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

