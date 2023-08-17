Балицкий: Запад передал Украине барахло
Полученная армией Украины иностранная военная техника — барахло, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
По его словам, она крайне плохо показало себя во время боевых действий. С точки зрения работоспособности западное вооружение оказалось отвратительным.
Балицкий отметил, что поставленная Киеву техника подходит только для обороны, но не для наступления.
Ранее врио заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии российской обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru