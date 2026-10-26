Несите денежки: В России стартовала «Монетная неделя»

В России началась «Монетная неделя», организованная ЦБ РФ, сообщает РИА Новости.

«Банки рыдают»: Проблемы со связью и блокировки отправили россиян за наличными

С 26 октября по 7 ноября банки будут принимать накопившейся у россиян мелочь. Можно будет обменять без комиссии монеты на бумажные деньги или зачислить эквивалент сданной суммы на счет или вклад в кредитных организациях, которые участвуют в акции.

В некоторых банках предусмотрена возможность получить памятные монеты из недрагоценных металлов или банкноты. Для ускорения обслуживания клиентов отделения банков оснащают специальными счетчиками монет.

Ранее были названы регионы-лидеры по росту снятия наличных гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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