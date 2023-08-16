Картаполов: Россия готовит наступление в зоне СВО на Украине
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия готовит своё наступление в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Ura.ru.
По его словам, сначала для этого следует создать необходимые условия.
«Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идёт», — заключил депутат.
Ранее командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина не исключает возможности нового наступления Вооруженных сил РФ на Киев и пытается «повысить боеспособность» на этом направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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