Forbes: ВСУ бросили на фронт последнее крупное подразделение

«Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть», — написал журналист.

Бригада состоит из двух тысяч военных и располагает боевыми машинами Marder, Stryker и танками Challenger-2, указывает Ura.ru. Бойцов отправили в район Работино в Запорожской области, сообщает телеканал «360».

В материале отмечается, что 82-я, а также 46-я украинские бригады были одними из последних крупных частей ВСУ, поэтому их держали в резерве. Теперь Киев, рискующий потерять военных, может оказаться в уязвимом положении.

