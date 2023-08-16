Forbes: ВСУ бросили на фронт последнее крупное подразделение
Украина направила на фронт последнее крупное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которую держали в резерве. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть», — написал журналист.
Бригада состоит из двух тысяч военных и располагает боевыми машинами Marder, Stryker и танками Challenger-2, указывает Ura.ru. Бойцов отправили в район Работино в Запорожской области, сообщает телеканал «360».
В материале отмечается, что 82-я, а также 46-я украинские бригады были одними из последних крупных частей ВСУ, поэтому их держали в резерве. Теперь Киев, рискующий потерять военных, может оказаться в уязвимом положении.
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