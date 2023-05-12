Эксперт объяснил перенос Зеленским контрнаступления паникой

Украинский президент Владимир Зеленский решил подождать с началом контрнаступления, так как понимает, что оно закончится провалом, сообщил News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Военкор Поддубный сообщил о начале контрнаступления ВСУ

По его словам, американские власти активно обсуждают целесообразность трат, которые ранее Вашингтон направил на поддержку Украины. Президент США Джо Байден ждет скорого начала контрнаступления украинской армии для перекрытия внутриполитических проблем страны, а потом спишет их на конфликт между Москвой и Киевом.

Матвейчук считает, что анонсированное контрнаступление в случае провала станет для Зеленского последним.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов не подтвердил информацию о контрнаступлении ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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