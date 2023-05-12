Эксперт объяснил перенос Зеленским контрнаступления паникой

По его словам, американские власти активно обсуждают целесообразность трат, которые ранее Вашингтон направил на поддержку Украины. Президент США Джо Байден ждет скорого начала контрнаступления украинской армии для перекрытия внутриполитических проблем страны, а потом спишет их на конфликт между Москвой и Киевом.

Матвейчук считает, что анонсированное контрнаступление в случае провала станет для Зеленского последним.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов не подтвердил информацию о контрнаступлении ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

