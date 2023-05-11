Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ
Украинской армии нужно больше времени для подготовки, заявил в интервью ВВС президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Киев ожидает поставки западного вооружения.
Обученные бригады ВСУ, прошедшие обучение в странах НАТО, уже готовы к наступлению, но Украина недополучила бронетехнику. При этом Зеленский считает, что армия в ее нынешнем состоянии смогла бы добиться успехов в атаке.
При этом глава государства не уточнил, когда именно Украина начнет анонсированное контрнаступление.
Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад подталкивает Украину к активным действиям, но при этом отказывает в поставках истребителей и ракет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru