«Зеленский лукавит!»: Пригожин заявил о контрнаступлении ВСУ «полным ходом»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. Аудиокомментарий Пригожина доступен в его официальном Telegram-канале.

Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ
«Владимир Саныч Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это у них получается успешно. […] Как я уже говорил много раз – план ВСУ в действии. Мы идем и «захлопываем» их, они идут «захлопывать» нас. Для ВСУ важно сейчас «проломить» Артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская и Белгородская области с выходами в Россию и Запорожье. Им нужно сначала разобраться с Артемовским направлением, ЧВК «Вагнер», закончить эту историю, и после этого на подъеме со всем боевым духом идти в Запорожье [...]. Поэтому наступление ВСУ началось. Все части, которые прошли подготовку, получили необходимое вооружение, технику, танки и все остальное, они уже полностью задействованы. И после того, как они попробуют свои силы, «разомнут мускулы», дальше будут задействованы северное и южное направления», - сказал Пригожин.

Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад подталкивает Украину к активным действиям, но при этом отказывает в поставках истребителей и ракет.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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