«Зеленский лукавит!»: Пригожин заявил о контрнаступлении ВСУ «полным ходом»
11 мая 202312:54
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. Аудиокомментарий Пригожина доступен в его официальном Telegram-канале.
«Владимир Саныч Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это у них получается успешно. […] Как я уже говорил много раз – план ВСУ в действии. Мы идем и «захлопываем» их, они идут «захлопывать» нас. Для ВСУ важно сейчас «проломить» Артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская и Белгородская области с выходами в Россию и Запорожье. Им нужно сначала разобраться с Артемовским направлением, ЧВК «Вагнер», закончить эту историю, и после этого на подъеме со всем боевым духом идти в Запорожье [...]. Поэтому наступление ВСУ началось. Все части, которые прошли подготовку, получили необходимое вооружение, технику, танки и все остальное, они уже полностью задействованы. И после того, как они попробуют свои силы, «разомнут мускулы», дальше будут задействованы северное и южное направления», - сказал Пригожин.
Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад подталкивает Украину к активным действиям, но при этом отказывает в поставках истребителей и ракет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- В Кремле пообещали ответить на конфискацию активов Малофеева в США
- В Милане прогремел мощный взрыв
- Песков призвал «не забегать далеко» относительно возобновления дипотношений с Грузией
- «Ответят военные»: Песков оценил передачу Украине ракет большой дальности
- В ОКР назвали невыполнимыми критерии МОК по допуску россиян на соревнования
- Мурашко: Речи о выписке Прилепина не идет
- «Зеленский лукавит!»: Пригожин заявил о контрнаступлении ВСУ «полным ходом»
- Страны ЕС увеличат расходы на оборону на 70 млрд евро
- СМИ: Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
- Бывший аналитик ЦРУ предрек «изгнание» Зеленского после разгрома ВСУ
11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru