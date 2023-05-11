«Нет шансов»: Сивков объяснил перенос наступления ВСУ
Соотношение военных сил и средств России и Украины не в пользу Киева, сказал Константин Сивков.
Для контрнаступления ВСУ у Киева нет должного политического обеспечения действий, а дипломатическая часть провалена, заявил в беседе с НСН доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Владимир Зеленский заявил европейским СМИ, что Украине «нужно больше времени и денег», чтобы начать контрнаступление, сообщает телеканал Sky News. По его словам, Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но «потеряет много людей». Он добавил, что украинские боевые бригады «готовы», но они все еще ждут «некоторых вещей», включая бронетехнику. Сивков заявил, что соотношение сил и средств России и Украины не в пользу Киева.
«Когда они собирались осуществлять наступление и говорили, что возьмут Крым без военных действий, то рассчитывали, что здесь работает "пятая колонна", которая добьется отвода российских войск. Шансов на успех у них нет. У них не получились диверсии на 9 мая, а это говорит о том, что должного политико-дипломатического обеспечения действий у ВСУ нет. При существующем соотношении сил и средств России и Украины у них нет шансов. Успех может быть достигнут только на условиях политико-дипломатического обеспечения действий украинских военных, а эта часть провалилась. Потому Зеленский так и заговорил», - сказал Сивков.
Ранее председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что в День Победы Киев пытался атаковать Москву сотней беспилотников, но все они были сбиты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru