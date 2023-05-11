Минобороны опровергло сообщения о «прорыве обороны» на линии фронта
Заявления отдельных Telegram-каналов о якобы прорыве обороны на участках фронта не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По данным ведомства, в районе города Красный Лиман группировка войск «Центр» отразила две атаки противника. На донецком направлении пресечены попытки ВСУ провести разведку боем.
В Запорожской и Херсонской областях активные действия не ведутся.
«Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», - заявили в ведомстве.
Сообщения о контрнаступлении ВСУ ранее опроверг глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru