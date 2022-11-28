«Призрак Херсона?»: В России опровергли фейки об уходе из Энергодара и ЗАЭС

«ГРЯЗНАЯ БОМБА И ЯДЕРНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа обвинил 28 ноября Украину в «ядерном терроризме».

«Проблема в том, что украинский режим как стрелял, так и продолжает стрелять (по ЗАЭС - прим. НСН), при этом продолжает рассказывать всему миру сказки о том, что стреляем на самом деле мы. (…) Констатация угрозы радиационного заражения безусловно нужна, и мир должен понимать, с кем мы имеем дело. А мы имеем дело с ядерными террористами в чистом виде – это не громкое обвинение, это реальность», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Карчаа подчеркнул, что есть риск «прилетов» в хранилище свежего ядерного топлива, что грозит необратимыми тяжелыми последствиями.

Эксперты также предупреждают, что попадание снаряда в контейнер с отработанным топливом на территории ЗАЭС может привести к эффекту «грязной бомбы».

На этом фоне США продолжают вооружать Украину.

По данным агентства «Рейтер» , компания Boeing предложила Пентагону поставлять Киеву оружие, позволяющее наносить удары по объектам, расположенным в глубине территории России. Речь идет о «наземной бомбе малого диаметра» (GLSDB), поставки которой могут начаться в марте. Пентагон сейчас изучает предложение Boeing.

Как отмечал в беседе с НСН офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ВСУ могут пытаться вести наступление, пока Запад будет продолжать спонсировать Украину оружием и боеприпасами.

Со своей стороны, экс-председатель Социал-демократической партии Германии (CLGU) Оскар Лафонтен подтвердил в понедельник в интервью немецким СМИ, что США и их союзники с 2014 года вооружали Киев, планомерно готовя Украину к столкновению с Россией.