«Призрак Херсона?»: В России опровергли фейки об уходе из Энергодара и ЗАЭС
Песков призвал не искать «признаки там, где их нет», Киеву мерещатся российские «чемоданы», а журналисты вспоминают вывод войск из Херсона.
В Кремле опровергли в понедельник появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что вслед за Херсоном Россия якобы готова оставить Энергодар.
Власти города, в котором базируется Запорожская АЭС, назвали эти слухи «фейками».
Тем временем в США обсуждают поставки Киеву нового высокоточного оружия, позволяющего поражать «ранее недосягаемые» цели в глубине России.
«ЧЕМОДАННЫЕ ФЕЙКИ»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков начал новую рабочую неделю с комментария высказываний главы украинского «Энергоатома» Петра Котина.
«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовится ли Россия покинуть Запорожскую АЭС.
Накануне Котин заявил, что «видит признаки» того, что российские военные готовы покинуть ЗАЭС и «собирают чемоданы», напоминает «Коммерсантъ».
Эту новость растиражировали украинсие СМИ, однако в администрации Энергодара призвали не верить фейкам.
«СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», - говорится в заявлении властей города в Telegram.
Они также подтвердили, что «на сегодня эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объёме».
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Она является крупнейшей по числу энергоблоков в Европе и с конца февраля находится под контролем России.
Вместе с тем, украинские военные постоянно обстреливают Энергодар. В частности, на прошлой неделе под огонь артиллерии попала ЗАЭС, на территорию которой прилетели около 20 крупнокалиберных снарядов, отмечает РИА Новости.
«ГРЯЗНАЯ БОМБА И ЯДЕРНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа обвинил 28 ноября Украину в «ядерном терроризме».
«Проблема в том, что украинский режим как стрелял, так и продолжает стрелять (по ЗАЭС - прим. НСН), при этом продолжает рассказывать всему миру сказки о том, что стреляем на самом деле мы. (…) Констатация угрозы радиационного заражения безусловно нужна, и мир должен понимать, с кем мы имеем дело. А мы имеем дело с ядерными террористами в чистом виде – это не громкое обвинение, это реальность», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Карчаа подчеркнул, что есть риск «прилетов» в хранилище свежего ядерного топлива, что грозит необратимыми тяжелыми последствиями.
Эксперты также предупреждают, что попадание снаряда в контейнер с отработанным топливом на территории ЗАЭС может привести к эффекту «грязной бомбы».
На этом фоне США продолжают вооружать Украину.
По данным агентства «Рейтер» , компания Boeing предложила Пентагону поставлять Киеву оружие, позволяющее наносить удары по объектам, расположенным в глубине территории России. Речь идет о «наземной бомбе малого диаметра» (GLSDB), поставки которой могут начаться в марте. Пентагон сейчас изучает предложение Boeing.
Как отмечал в беседе с НСН офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ВСУ могут пытаться вести наступление, пока Запад будет продолжать спонсировать Украину оружием и боеприпасами.
Со своей стороны, экс-председатель Социал-демократической партии Германии (CLGU) Оскар Лафонтен подтвердил в понедельник в интервью немецким СМИ, что США и их союзники с 2014 года вооружали Киев, планомерно готовя Украину к столкновению с Россией.
В начале ноября Россия вывела армию их Херсона, перебазировавшись на левобережную часть Днепра.
Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин связал необходимость этого маневра с опасностью диверсии на Каховской ГЭС, которая грозит «полной изоляцией нашей группировки войск на правом берегу Днепра».
Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил тогда, что Херсонская область остается субъектом Российской Федерации. По его словам, «здесь нет и не может быть никаких изменений».
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