СМИ сообщили о планах Boeing поставлять Украине боеприпасы для ударов по России

По данным собеседников агентства, речь идет о «наземной бомбе малого диаметра» (GLSDB). Отмечается, что это один из планов по запуску в производство новых предназначенных для Киева боеприпасов.

GLSDB могут передать Украине уже весной 2023 года, пишет RT. Бомба сочетает в себе боеприпас малого диаметра с ракетным двигателем M26. Дальность действия GLSDB — 94 мили (150 км), что позволит Украине поражать ранее недосягаемые военные цели.

Reuters пишет, что Пентагон изучает предложение Boeing на фоне сокращения военных запасов Соединенных Штатов и союзников по мере затягивания украинского конфликта.

