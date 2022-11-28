СМИ сообщили о планах Boeing поставлять Украине боеприпасы для ударов по России
Компания Boeing предложила поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, позволяющие наносить удары в глубине территории России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, речь идет о «наземной бомбе малого диаметра» (GLSDB). Отмечается, что это один из планов по запуску в производство новых предназначенных для Киева боеприпасов.
GLSDB могут передать Украине уже весной 2023 года, пишет RT. Бомба сочетает в себе боеприпас малого диаметра с ракетным двигателем M26. Дальность действия GLSDB — 94 мили (150 км), что позволит Украине поражать ранее недосягаемые военные цели.
Reuters пишет, что Пентагон изучает предложение Boeing на фоне сокращения военных запасов Соединенных Штатов и союзников по мере затягивания украинского конфликта.
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