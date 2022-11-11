«Разделение Херсона»: Российская армия перешла через Днепр и атакует правый берег
Российская армия не оставила на правобережной части Херсона ни одного солдата, а Украина, не сумев сорвать ночную передислокацию, сконцентрировалась на атаках Каховской ГЭС.
Российская армия успешно завершила перегруппировку войск на левобережную часть Херсона и начала в пятницу атаковать скопления ВСУ на правом берегу Днепра.
Приэ том Украина продолжает обстреливать Новую Каховку и Каховскую ГЭС, об опасности чего предупреждали накануне в Минобороны РФ
Ну а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил что, несмотря на отвод войск, статус Херсонской области как российского региона останется неизменным.
30 ТЫСЯЧ – НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ
В Минобороны РФ сообщили 11 ноября, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена в пять утра по московскому времени.
«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских Вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», - отмечается в заявлении ведомства.
Всего на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, а также около 5 тысяч единиц военной техники и вооружения.
Украина пыталась сорвать перегруппировку российских войск и эвакуацию мирных жителей. Ночью ВСУ пять раз атаковали переправы через Днепр, российские средства ПВО сбили 28 снарядов, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.
«Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр», — добавили в Минобороны.
Ну а к вечеру пятницы Россия начала атаковать противника на правом берегу.
«В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», - сообщили в Минобороны РФ.
ХЕРСОНСКИЕ СКЕПТИКИ И УДАРЫ ПО ГЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу отреагировал на негативные отзывы критиков отвода войск на херсонском направлении.
«Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается» - сказал Дмитрий Сергеевич журналистам в этой связи.
Представитель Кремля также подтвердил, что статус Херсонской области остается неизменным.
«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли юридически переписываться статус правобережной части Херсона.
Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин объяснял 9 ноября, что отвод военных с правобережной части Херсона нужен для того, чтобы они не оказались отрезанными из-за диверсий на Каховской ГЭС.
«В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра», - отмечал Суровикин.
И в пятницу вечером его прогнозы начали подтверждаться.
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки, разрушены жилые дома, автомобили и линии электропередач, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Кроме того, 11 ноября усилились ракетные удары Украины по Каховской гидроэлектростанции, которая, тем не менее, продолжает работать.
«Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы. Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра», - отметил Леонтьев.
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