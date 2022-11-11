«Разделение Херсона»: Российская армия перешла через Днепр и атакует правый берег

30 ТЫСЯЧ – НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

В Минобороны РФ сообщили 11 ноября, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена в пять утра по московскому времени.

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских Вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», - отмечается в заявлении ведомства.

Всего на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, а также около 5 тысяч единиц военной техники и вооружения.

Украина пыталась сорвать перегруппировку российских войск и эвакуацию мирных жителей. Ночью ВСУ пять раз атаковали переправы через Днепр, российские средства ПВО сбили 28 снарядов, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.

«Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр», — добавили в Минобороны.

Ну а к вечеру пятницы Россия начала атаковать противника на правом берегу.

«В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», - сообщили в Минобороны РФ.