Песков опроверг сообщения о планах России покинуть Энергодар и ЗАЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что российские силы планируют оставить Энергодар и Запорожскую АЭС.
«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — указал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.
Ранее глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть ЗАЭС. В администрации Энергодара назвали подобные сообщения фейками, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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