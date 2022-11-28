Песков опроверг сообщения о планах России покинуть Энергодар и ЗАЭС

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — указал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть ЗАЭС. В администрации Энергодара назвали подобные сообщения фейками, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

