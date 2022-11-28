Песков опроверг сообщения о планах России покинуть Энергодар и ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что российские силы планируют оставить Энергодар и Запорожскую АЭС.

Власти Энергодара опровергли сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — указал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть ЗАЭС. В администрации Энергодара назвали подобные сообщения фейками, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АЭСРегионыДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры