В МАГАТЭ предупредили о возникновении эффекта «грязной бомбы» из-за обстрелов ЗАЭС

Если артиллерийские снаряды попадут в контайнмент Запорожской атомной станции с отработавшим топливом, существует высокий риск возникновения эффекта «грязной бомбы». Об этом заявил заместитель главы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, глава департамента ядерной энергии Михаил Чудаков, сообщает РИА «Новости».

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«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда - и получится «грязная бомба»», — заявил представитель международной организации.

Контайнмент является герметичной оболочкой, которая создана для обеспечения ядерных реакторов атомной станции. Эта трехметровая стена из бетона толщиной в три метра, но она не способна устоять перед артиллерийским ударом. По словам Чудакова, на Бушерской атомной электростанции в Иране он наблюдал разгромленный контайнмент, в который угодил снаряд, пишет Газета.ru.

Ранее пресс-служба «Росатома» заявила, что компания приступает к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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