В МАГАТЭ предупредили о возникновении эффекта «грязной бомбы» из-за обстрелов ЗАЭС

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда - и получится «грязная бомба»», — заявил представитель международной организации.



Контайнмент является герметичной оболочкой, которая создана для обеспечения ядерных реакторов атомной станции. Эта трехметровая стена из бетона толщиной в три метра, но она не способна устоять перед артиллерийским ударом. По словам Чудакова, на Бушерской атомной электростанции в Иране он наблюдал разгромленный контайнмент, в который угодил снаряд, пишет Газета.ru.

Ранее пресс-служба «Росатома» заявила, что компания приступает к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

