В МАГАТЭ предупредили о возникновении эффекта «грязной бомбы» из-за обстрелов ЗАЭС
Если артиллерийские снаряды попадут в контайнмент Запорожской атомной станции с отработавшим топливом, существует высокий риск возникновения эффекта «грязной бомбы». Об этом заявил заместитель главы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, глава департамента ядерной энергии Михаил Чудаков, сообщает РИА «Новости».
«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда - и получится «грязная бомба»», — заявил представитель международной организации.
Контайнмент является герметичной оболочкой, которая создана для обеспечения ядерных реакторов атомной станции. Эта трехметровая стена из бетона толщиной в три метра, но она не способна устоять перед артиллерийским ударом. По словам Чудакова, на Бушерской атомной электростанции в Иране он наблюдал разгромленный контайнмент, в который угодил снаряд, пишет Газета.ru.
Ранее пресс-служба «Росатома» заявила, что компания приступает к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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