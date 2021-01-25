Украина таки распадётся? Киев предупредили о смертельной опасности «украинизации»
Новые языковые требования к украинцам разъединят страну, уверен журналист Дмитрий Гордон. В Госдуме согласны с таким мнением и предупреждают Киев о росте протестной активности.
Новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» посеяли ветер дискуссий по обе стороны российско-украинской границы. Многие уверены, что фактический запрет на использование русского языка в торговле без личной просьбы клиентов заставит Киев пожинать бурю общественного недовольства, которое со временем перерастёт в активные протесты и приведёт Украину к катастрофе.
В частности, с заявлением на этот счёт выступил украинский журналист Дмитрий Гордон. В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что подобный законодательный шаг разъединяет «способствует тому, что от Украины могут остаться клочки».
Гордон, в частности, напомнил о настроениях жителей юго-востока страны, которые «не хотят насилия над собой».
«А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски», - выступил журналист.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что «языковой» закон обращён не столько против русских, венгров, болгар и других нацменьшинств, которые избрали русский как язык межнационального общения, сколько против самих украинцев.
«Потому что когда вас заставляют разговаривать на украинском языке, то есть не создают условия, а заставляют, то к этой нации возникает ненависть. Я считаю, что они совершают преступление», - высказался он.
По мнению Олейника, ограничения русского языка – попытка «сделать украинскую нацию убогой», отрезав от целого пласта культуры.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков полагает, что украинская государственность сама пострадает от борьбы с русским языком: протестные настроения «доведённых до отчаяния» украинцев будут нарастать.
«Украина будет слабеть как государство, будет находиться в состоянии перманентного конфликта и в итоге не выдержит конкуренции с русским языком. Со временем к власти на Украине придут адекватные люди с традиционными ценностями, и всё вернется на круги своя», - заявил российский сенатор в беседе с НСН.
Ранее бывший губернатор Закарпатья Геннадий Москаль предположил, что в рамках проекта «Новороссия» от Украины могут отколоться Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области. В то же время бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв отмечает, что яркого примера процветания с Россией для этих украинских регионов нет: сделать «витрину» русского мира из ДНР и ЛНР так и не получилось.
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