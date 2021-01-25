Украина таки распадётся? Киев предупредили о смертельной опасности «украинизации»

Гордон, в частности, напомнил о настроениях жителей юго-востока страны, которые «не хотят насилия над собой».

«А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски», - выступил журналист.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что «языковой» закон обращён не столько против русских, венгров, болгар и других нацменьшинств, которые избрали русский как язык межнационального общения, сколько против самих украинцев.

«Потому что когда вас заставляют разговаривать на украинском языке, то есть не создают условия, а заставляют, то к этой нации возникает ненависть. Я считаю, что они совершают преступление», - высказался он.

По мнению Олейника, ограничения русского языка – попытка «сделать украинскую нацию убогой», отрезав от целого пласта культуры.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков полагает, что украинская государственность сама пострадает от борьбы с русским языком: протестные настроения «доведённых до отчаяния» украинцев будут нарастать.

«Украина будет слабеть как государство, будет находиться в состоянии перманентного конфликта и в итоге не выдержит конкуренции с русским языком. Со временем к власти на Украине придут адекватные люди с традиционными ценностями, и всё вернется на круги своя», - заявил российский сенатор в беседе с НСН.