«Ждали отмашки». Царёв раскрыл причины провала проекта «Новороссия»
Бывший спикер парламента Новороссии в эфире НСН рассказал, почему другие украинские регионы не откололись от Украины и почему теперь вероятность такого сценария меньше.
Проект «Новороссия» ещё не закончился, поэтому существует риск того, что Украина потеряет ещё ряд регионов, заявил бывший глава милиции Крыма, экс-губернатор Закарпатья, генерал Геннадий Москаль. В интервью украинским СМИ он назвал, в частности, Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН отреагировал на заявление украинского политика, назвав регионы, которые на самом деле могли стать частью проекта «Новороссия».
«Москаль часто говорит то, что идёт вразрез с официальными заявлениями Киева. Я его очень хорошо знаю, это человек достаточно экспрессивный и очень часто высказывает то, что думает. Скажу больше: проект «Новороссия» включал восемь областей - территории, которые входили в историческую Новороссию. Это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская области, Крым и Кировоград», - перечислил он.
Царев рассказал, что после регистрации в качестве кандидата в президенты Украины в 2014 году посещал все эти регионы, и настроения в них были совсем не «промайданные».
«Во всех этих областях губернаторы были со мной на контакте, были руководители милиции, которые понимали, что отправляли милицию и «Беркут» на Майдан и что их будут снимать. Руководители СБУ тогда работали тоже против Майдана. И настроение в этих восьми областях было такое, что они не принимали Майдан. И все губернаторы были со мной на связи, все ждали отмашку — ничего не нужно было, вся власть находилась в руках людей, назначенных Януковичем. Все понимали, что у них будут большие проблемы. Вот, например, убили губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко — моего хорошего товарища, бывшего депутата. Но, к сожалению, тогда было принято решение, что только Крым присоединяется к Российской Федерации. Все названные мною регионы тогда были готовы поднять или флаг Новороссии, или флаг Российской Федерации», - вспоминает собеседник НСН.
По мнению Царёва, сейчас вероятность того, что какой-либо из этих регионов выйдет из состава Украины, уже значительно меньше.
«Украина была изначально разделённая страна. Просто разделение произошло неправильно. Часть регионов ориентировалась на Россию, часть ориентировалась на Запад. И то разделение, которое сейчас произошло, когда только часть Донецкой и Луганской областей ориентируются на Россию, а остальная часть Украины под управлением Запада практически оккупирована им, оно не отражает настроения людей. И мне кажется, что это противоречие будет сохраняться и дальше. Хотя украинская пропаганда работает достаточно активно, и точка зрения людей, конечно же, меняется. Особенно с учётом того, что за всё время с образования Донецкой и Луганской народной республик Россия не смогла сделать из них «витрину» русского мира. Если бы это произошло, если бы уровень жизни в ДНР и ЛНР был сопоставим с российским, то, конечно же, то население этих семи областей (я считаю без Крыма) было бы за движение в сторону присоединения к Российской Федерации», - отметил он.
Между тем, на Украине в последнее время начали обсуждать возможность войны с Россией. Сначала украинский эксперт Зиновий Свереда предложил взорвать российский мост в Крым, а затем президент Владимир Зеленский рассказал о всеобщей мобилизации в случае «полномасштабной» войны с РФ.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН связал подобную риторику с возможной подготовкой наступления ВСУ в Донбассе.
Царев считает, что «карабахский» сценарий в Донбассе станет возможен, если Россия не укрепит вооружённые силы самопровозглашённых республик, а «Украина с помощью Турции и США почувствует себя достаточно сильной, чтобы напасть на Донбасс».
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