«Ждали отмашки». Царёв раскрыл причины провала проекта «Новороссия»

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН отреагировал на заявление украинского политика, назвав регионы, которые на самом деле могли стать частью проекта «Новороссия».

«Москаль часто говорит то, что идёт вразрез с официальными заявлениями Киева. Я его очень хорошо знаю, это человек достаточно экспрессивный и очень часто высказывает то, что думает. Скажу больше: проект «Новороссия» включал восемь областей - территории, которые входили в историческую Новороссию. Это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская области, Крым и Кировоград», - перечислил он.

Царев рассказал, что после регистрации в качестве кандидата в президенты Украины в 2014 году посещал все эти регионы, и настроения в них были совсем не «промайданные».

«Во всех этих областях губернаторы были со мной на контакте, были руководители милиции, которые понимали, что отправляли милицию и «Беркут» на Майдан и что их будут снимать. Руководители СБУ тогда работали тоже против Майдана. И настроение в этих восьми областях было такое, что они не принимали Майдан. И все губернаторы были со мной на связи, все ждали отмашку — ничего не нужно было, вся власть находилась в руках людей, назначенных Януковичем. Все понимали, что у них будут большие проблемы. Вот, например, убили губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко — моего хорошего товарища, бывшего депутата. Но, к сожалению, тогда было принято решение, что только Крым присоединяется к Российской Федерации. Все названные мною регионы тогда были готовы поднять или флаг Новороссии, или флаг Российской Федерации», - вспоминает собеседник НСН.

По мнению Царёва, сейчас вероятность того, что какой-либо из этих регионов выйдет из состава Украины, уже значительно меньше.

«Украина была изначально разделённая страна. Просто разделение произошло неправильно. Часть регионов ориентировалась на Россию, часть ориентировалась на Запад. И то разделение, которое сейчас произошло, когда только часть Донецкой и Луганской областей ориентируются на Россию, а остальная часть Украины под управлением Запада практически оккупирована им, оно не отражает настроения людей. И мне кажется, что это противоречие будет сохраняться и дальше. Хотя украинская пропаганда работает достаточно активно, и точка зрения людей, конечно же, меняется. Особенно с учётом того, что за всё время с образования Донецкой и Луганской народной республик Россия не смогла сделать из них «витрину» русского мира. Если бы это произошло, если бы уровень жизни в ДНР и ЛНР был сопоставим с российским, то, конечно же, то население этих семи областей (я считаю без Крыма) было бы за движение в сторону присоединения к Российской Федерации», - отметил он.

Между тем, на Украине в последнее время начали обсуждать возможность войны с Россией. Сначала украинский эксперт Зиновий Свереда предложил взорвать российский мост в Крым, а затем президент Владимир Зеленский рассказал о всеобщей мобилизации в случае «полномасштабной» войны с РФ.