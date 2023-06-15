«Прекрасно горят!»: ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления
В США признают, что украинская армия несет потери, официальные данные не приводятся. В Кремле оценивают потери как «один к десяти в нашу пользу» и обещают сжечь немецкую и американскую технику.
ВСУ несут колоссальные потери с начала своего контрнаступления, что может говорить о скором провале операции. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», - сообщил он.
По его оценкам, контрнаступление ВСУ не стартовало успешно из-за отставания украинской армии в воздухе. Поддержка западных партнеров в этом направлении могла бы защитить пехоту и танковые группы, добавил эксперт.
Также бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что у ВСУ не хватает артиллерии и комплексов ПВО для проведения таких операций.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что масштабное контрнаступление Вооружённых сил Украины началось 4 июня и продолжается.
На встрече с военкорами он отметил, что украинская армия, использующая стратегические резервы, уже потеряла более 160 танков и 360 бронемашин разного типа, тогда как Вооруженные силы РФ потеряли 54 танка.
«Один к десяти в нашу пользу», - так Путин обозначил потери с обеих сторон.
Он также заверил, что на сегодняшний день нет необходимости в новой волне мобилизации в России.
Со своей стороны, врио главы ДНР Денис Пушилин заметил, что ВСУ оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления в Донецкой народной республике. При этом, по его словам, даже на самом сложном направлении, Южнодонецком, у ВСУ не получается продвинуться на существенные расстояния.
Он выразил мнение, что контрнаступление Украины было «раскручено» до огромных масштабов лишь только за счет пиара Киева.
На Украине же отчитываются США о том, что идет «по плану». Так, накануне главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный доложил председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли о ситуации на фронте. Залужный заявил, что украинские подразделения продолжают оборонительные и наступательные бои. ВСУ реализуют свои планы, подчеркнул он.
Официальные данные о потерях ВСУ, разумеется, Киевом не приводятся, но западные СМИ пишут о «тяжелой ситуации». New York Times, ссылаясь на данные военных аналитиков, сообщает, что украинская армия не готова раскрывать свои большие потери.
«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям», — отмечается в материале.
Также СМИ сообщают, что Запад во главе с США пересмотрит объемы своей поддержки Киеву в случае провала контрнаступления. Все чаще официальные лица говорят о том, наступательные действия Киева должны как-то приблизить стороны к переговорному процессу.
13 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что успешное контрнаступление ВСУ может привести к переговорам с Россией.
При этом он добавил, что европейские страны будут помогать Киеву «столько, сколько потребуется». Чем более успешным будет контрнаступление Украины, тем выгоднее будет украинская позиция за столом переговоров, считает он.
При этом глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер в беседе с НСН призвал западные страны пересмотреть свою политику в отношении поддержки Киева уже сейчас. Он напомнил, что любой конфликт заканчивается переговорами, и предложил Берлину отправить в Киев не военную технику, а дипломатов.
«У нас наступила настоящая рецессия, и я боюсь, что будет еще хуже. Боюсь, что ситуация будет еще хуже. Экономика работала очень хорошо на протяжении многих лет, но она не растет. Конечно, это связано и с санкциями, и с подорожанием энергии. Обычный народ уже многое себе не может позволить, как раньше. Если контрнаступление окажется неудачным, то я надеюсь, что начнутся переговоры, которые мы уже требуем больше года. Пусть отправляют дипломатов, а не танки», - заключил он.
Ранее Минобороны России опубликовало видео с захваченными танками Leopard и американскими боевыми машинами пехоты Bradley. А глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не сможет заменить Украине каждый уничтоженный танк Leopard 2.
Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заметил, что применяемые украинской армией немецкие танки Leopard и американские бронемашины Bradley прекрасно горят.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», - резюмировал глава государства.
По данным СМИ, ВСУ также потеряли уже половину бронированных машин разминирования Leopard2R, которые Финляндия ранее передала Киеву.
При этом генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в эфире НСН заявил, что НАТО не остановится на поставках Киеву танков и самолетов, скоро дело дойдет и до ядерных ракет.
«То, что Киев получит F-16 - это вопрос времени. Вспомните всю историю вооружения Украины – сначала снаряды, потом боеприпасы, потом вооружения, артиллерия, танки и так далее. И каждый раз эти экс-чиновники заявляли, что Украине они ничего не поставят. В конечном итоге Киев получал, что хотел. Это говорит о том, что на самолетах они не остановятся, постепенно будут выдавать дальнобойные ракеты. Чем хуже будут дела у ВСУ на поле боя, тем больше таких поставок будет. Лучше воевать руками украинцев, чем самим впрягаться в это дело. НАТО будет обеспечивать Украину вплоть до тактических ядерных ракет», - сказал Липовой.
Он также допустил начало полномасштабных боевых действий в случае, если в военном конфликте между Москвой и Киевом напрямую окажется третий участник.
Подводя итоги начала контрнаступления ВСУ, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях ПМЭФ-2023 заявил, что ВСУ показали неэффективность и несут большие потери в личном составе и бронетехнике.
«Плюс противник показал самые худшие свои стороны: абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе», - добавил он.
Представитель Белого дома Джон Кирби 9 июня заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательных действиях были ожидаемы. Он пообещал и дальше помогать Киеву всем, чем потребуется.
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