«Прекрасно горят!»: ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления

На встрече с военкорами он отметил, что украинская армия, использующая стратегические резервы, уже потеряла более 160 танков и 360 бронемашин разного типа, тогда как Вооруженные силы РФ потеряли 54 танка.

«Один к десяти в нашу пользу», - так Путин обозначил потери с обеих сторон.

Он также заверил, что на сегодняшний день нет необходимости в новой волне мобилизации в России.

Со своей стороны, врио главы ДНР Денис Пушилин заметил, что ВСУ оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления в Донецкой народной республике. При этом, по его словам, даже на самом сложном направлении, Южнодонецком, у ВСУ не получается продвинуться на существенные расстояния.

Он выразил мнение, что контрнаступление Украины было «раскручено» до огромных масштабов лишь только за счет пиара Киева.

На Украине же отчитываются США о том, что идет «по плану». Так, накануне главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный доложил председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли о ситуации на фронте. Залужный заявил, что украинские подразделения продолжают оборонительные и наступательные бои. ВСУ реализуют свои планы, подчеркнул он.

Официальные данные о потерях ВСУ, разумеется, Киевом не приводятся, но западные СМИ пишут о «тяжелой ситуации». New York Times, ссылаясь на данные военных аналитиков, сообщает, что украинская армия не готова раскрывать свои большие потери.

«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям», — отмечается в материале.