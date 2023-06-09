В Белом доме заявили, что потери ВСУ оказались ожидаемыми

Он отметил, что США работают над тем, чтобы Киев получил всю необходимую поддержку от Вашингтона и от всех его 50 партнеров.

Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что ВСУ начали отказываться выполнять приказы командования идти в наступление. По его словам, украинские военные понимают, что бой с ВС РФ для них закончится смертью, сообщает «Радиоточка НСН».

