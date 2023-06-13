«Смерть или переговоры»: На Западе оценивают последствия контрнаступления ВСУ
Европа и США рассчитывают, что наступательные действия Киева помогут начать процесс переговоров с Москвой. При этом ВСУ пока не могут порадовать западных партнеров успехами на поле боя.
Рассуждения о перспективах и последствиях контрнаступления Киева продолжаются. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что наступательные действия ВСУ продлятся несколько недель или месяцев.
По его словам, это может создать условия для будущих переговоров с Москвой. Макрон уверил, что Франция рассчитывает именно на такой исход конфликта.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни также считает, что наступление ВСУ может приблизить переговоры между Москвой и Киевом. По его словам, это «укрепит позиции» Киева за столом переговоров и заставит Россию «сосредоточиться на переговорах».
При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в тот же день сообщил, что американские власти не отрицают, что Украина начала контрнаступление, но давать оценку этому событию не будут.
«Очевидно, что бои в ходе наступательных операций происходят, тут никаких сомнений нет. Но оценивать их — дело президента Зеленского, а не наше», — заявил он.
11 июня высокопоставленные американские чиновники выразили оптимизм относительно перспектив контрнаступления украинской армии, пишет The New York Times. По данным издания, для властей США большие потери ВСУ оказались ожидаемыми. Аналитики считают, что первые атаки нужны для выявления слабых мест в обороне российской армии, после чего Киев бросит в бой основные силы.
9 июня президент России Владимир Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ.
«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Что касается того, захлебнулось наступление или нет, во всяком случае, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется»,- сказал он.
В связи с этим член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в беседе с НСН отметил, что цели спецоперации на Украине не нуждаются в корректировке, однако возможен «более сложный конфликт», если они не будут выполнены до конца.
«Цели специальной военной операции были озвучены, это полные демилитаризация и денацификация всей территории Украины. Не вижу смысла их корректировать, если где-то не добьём, то у нас чуть позже будет новый конфликт, ещё более сложный. У нас получится достичь целей спецоперации. Противник будет подавлен в своём контранступлении, будет ослаблен, после этого нам надо прекратить сидеть на месте, проводить рассекающие и охватывающие удары, блокируя и уничтожая группировки противника, освобождая участки и территории в масштабах региона. Мы в состоянии это делать, ОПК в состоянии обеспечить наш наступательный кулак, мы научились воевать, полностью перешли на высокоточные виды оружия, они у нас есть», - заключил он.
О ситуации на фронте НСН рассказал член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, военные ВСУ начали отказываться выполнять приказы командования идти в наступление, так как понимают, что бой с ВС РФ для них закончится смертью.
«Обстановка нормальная, контролируемая. Наступление продолжается. Уже сложно понять, как делить наступление и где какая волна идет. Понеся большие потери, враг кидает новые подразделения. По перехватам приходит информация, что начинаются попытки отказа от выполнения приказов идти в наступление. ВСУ прекрасно понимают, что это смерти подобно. Надо понимать одно: главные резервы противника еще не задействованы. Они пока действуют не то чтобы малыми силами, но не основными», - отметил он.
8 июня Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перешли в масштабное контрнаступление. Днем того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняла безуспешную попытку прорвать российскую оборону на Запорожском направлении.
По данным СМИ, ВСУ потеряли уже половину бронированных машин разминирования Leopard2R, которые Финляндия ранее передала Киеву. Как пишет Helsingin Sanomat, факт-чекер издания подтвердил подлинность изображений из Запорожской области, на которых запечатлены уничтоженные машины.
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в своем Twitter потерю украинских военных, отметив, что небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами.
Несмотря на потери Киева, экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшипчак сообщил, что Украина получит истребители F-16 через 2-3 месяца.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в эфире НСН предупредил, что НАТО не остановится на поставках Киеву танков и самолетов, скоро дело дойдет и до ядерных ракет.
«То, что Киев получит F-16 - это вопрос времени. Вспомните всю историю вооружения Украины – сначала снаряды, потом боеприпасы, потом вооружения, артиллерия, танки и так далее. И каждый раз эти экс-чиновники заявляли, что Украине они ничего не поставят. В конечном итоге Киев получал, что хотел. Это говорит о том, что на самолетах они не остановятся, постепенно будут выдавать дальнобойные ракеты. Чем хуже будут дела у ВСУ на поле боя, тем больше таких поставок будет. Лучше воевать руками украинцев, чем самим впрягаться в это дело. НАТО будет обеспечивать Украину вплоть до тактических ядерных ракет», - сказал Липовой.
Он также допустил начало полномасштабных боевых действий в случае, если в военном конфликте между Москвой и Киевом напрямую окажется третий участник, например, Польша.
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