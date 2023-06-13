«Смерть или переговоры»: На Западе оценивают последствия контрнаступления ВСУ

Рассуждения о перспективах и последствиях контрнаступления Киева продолжаются. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что наступательные действия ВСУ продлятся несколько недель или месяцев.

По его словам, это может создать условия для будущих переговоров с Москвой. Макрон уверил, что Франция рассчитывает именно на такой исход конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни также считает, что наступление ВСУ может приблизить переговоры между Москвой и Киевом. По его словам, это «укрепит позиции» Киева за столом переговоров и заставит Россию «сосредоточиться на переговорах».

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в тот же день сообщил, что американские власти не отрицают, что Украина начала контрнаступление, но давать оценку этому событию не будут.