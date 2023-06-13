Минобороны России показало видео захвата немецких танков Leopard

Российские военнослужащие захватили в ходе боя немецкие танки Leopard. Соответствующее видео опубликовало Минобороны.

Выжать Leopard, как дохлого кота из анекдота! В России рассказали, как использовать трофейные западные танки

Кадры с трофейной техникой сняли военные группировки «Восток» на Запорожском направлении.

На записи видно, что машина имеет защиту башни, характерную для модели Leopard 2A6. Кроме того, российские бойцы захватили американские боевые машины пехоты Bradley.

«Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — подчеркнули в Минобороны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСпецоперацияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры