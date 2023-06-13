Минобороны России показало видео захвата немецких танков Leopard
13 июня 202311:48
Российские военнослужащие захватили в ходе боя немецкие танки Leopard. Соответствующее видео опубликовало Минобороны.
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Кадры с трофейной техникой сняли военные группировки «Восток» на Запорожском направлении.
На записи видно, что машина имеет защиту башни, характерную для модели Leopard 2A6. Кроме того, российские бойцы захватили американские боевые машины пехоты Bradley.
«Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — подчеркнули в Минобороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru