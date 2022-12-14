Триллионы рублей, миллиарды долларов: Россия и Украины оценивают ущерб от боевых действий

РОССИЯ ТРЕБУЕТ КОМПЕНСАЦИЙ

По словам Дениса Пушилина, ущерб в 1,3 триллиона рублей подсчитывался ориентировочно, такие цифры озвучивала представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина.

«То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года - 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры. Мы все считаем, все фиксируем, после победы разберемся», - сказал он и подчеркнул, что сумма достаточно серьезная.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас 9 декабря заявил, что возмещение ущерба, нанесенного Донбассу и другим территориям России, может стать одним из условий переговоров с Украиной. Сенатор отметил, что Россия вполне может рассчитывать на то, что разрушенная инфраструктура будет восстанавливаться за счет Украины.

«Другое дело, насколько реально будет получить от Украины те или иные компенсации», — отметил парламентарий в эфире радио Sputnik.