Триллионы рублей, миллиарды долларов: Россия и Украины оценивают ущерб от боевых действий
В Госдуме считают, что компенсации России должна выплачивать не только Украина, но и те страны, которые «несут ответственность» за боевые действия, между тем Киев также подсчитывает нанесенные ему убытки и рассчитывает на репарации.
Ущерб, который Украина нанесла Донецкой народной республике, уже превышает 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. В Госдуме заявляют, что компенсации России должна выплачивать не только Украина, но также Франция и Германия, так как они «несут ответственность» за боевые действия. Тем временем Киев также оценил причиненный ему ущерб, который составил порядка 600 миллиардов долларов.
РОССИЯ ТРЕБУЕТ КОМПЕНСАЦИЙ
По словам Дениса Пушилина, ущерб в 1,3 триллиона рублей подсчитывался ориентировочно, такие цифры озвучивала представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина.
«То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года - 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры. Мы все считаем, все фиксируем, после победы разберемся», - сказал он и подчеркнул, что сумма достаточно серьезная.
В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас 9 декабря заявил, что возмещение ущерба, нанесенного Донбассу и другим территориям России, может стать одним из условий переговоров с Украиной. Сенатор отметил, что Россия вполне может рассчитывать на то, что разрушенная инфраструктура будет восстанавливаться за счет Украины.
«Другое дело, насколько реально будет получить от Украины те или иные компенсации», — отметил парламентарий в эфире радио Sputnik.
При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что компенсацию Росси должна выплачивать не только Украина. Он отметил, что Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине, ведь это – «следствие лживой политики лидеров этих стран». По словам депутата, этим странам придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида, за экономический и прочий ущерб. Парламентарий предупредил, что это только начало.
Володин напомнил, что в 2014 году главы МИД Германии и Франции согласились стать гарантами мира и поставили подписи под соглашением между тогдашней властью Украины и оппозиционерами, за чем последовал госпереворот и трагедия на Донбассе. Потом те же страны приняли участие в заключении Минских договоренностей, однако позже выяснилось, что это было прикрытием, указал он. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что исполнять их никто не планировал, собирались дать время Украине для ее милитаризации, напомнил Володин.
Так, президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря заявил, что возмещение ущерба, нанесенного Украиной Донбассу и другим новым российским территориям «лишним не будет». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 декабря объяснил, что сложность восстановления инфраструктуры новых регионов России обусловлена атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Вы знаете, какими тяжелыми были последние восемь лет в ДНР и ЛНР. И плюс варварские обстрелы, которые наносят ВСУ по инфраструктуре», — приводит ТАСС его слова.
Песков отметил, что поврежденная инфраструктура существенно изношена, а ее ремонт недостаточно финансировался в последние годы. Кроме того, восстановительные работы зачастую приходится проводить в непосредственной близости к районам боевых действий. Пресс-секретарь Кремля заключил, что восстановление и развитие разрушенных объектов требует финансовых и денежных ресурсов, уточнив, что и то и другое «в достаточности имеется».
ОЦЕНКИ УЩЕРБА СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ
Украина на сегодняшний день оценивает свой ущерб от военных действий в 326 миллиардов долларов. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
По его словам, названная сумма является прямым физическим ущербом, который украинское правительство смогло подтвердить вместе с экспертами Всемирного банка. Шмыгаль подчеркнул, что из этой суммы 105 миллиардов долларов необходимо направить на восстановление разрушенных объектов.
При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в 600 миллиардов долларов и призывал другие государства взять шефство над украинскими регионами.
«Я уверен, что после победы мы все сделаем достаточно быстро и Украина будет красивее, чем прежде», — сказал Зеленский на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.
По его словам, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого потребуется и международный план — «современный аналог исторического «плана Маршалла». А в июле на конференции в Лугано Украина представила план восстановления страны на сумму более 750 миллиардов долларов.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК оценила ущерб, причиненный Украине во время боевых действий в 600 миллиардов евро. Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны России. Он предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна.
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