Воровство против переговоров. В России раскрыли последствия принятой резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Украине

Эту позицию разделяет председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Резолюция не имеет никакого юридического значения. Это - политическая декларация. Правовых последствий не создает», - сказал Клишас в беседе с НСН.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов также подчеркнул, что резолюция ООН носит рекомендательный характер, это попытка Запада «узаконить» арест средств РФ, заявил он в пресс-центре НСН.

«Резолюция носит рекомендательный характер, никаких непосредственных правовых последствий она иметь не может. Это политизированная инициатива. Просто очень хочется украсть наши деньги. Арестованы средства РФ на Западе, средства наших граждан, частных вкладчиков и арестованы средства компаний, юридических лиц. Правовой основы для этого нет никакой. У них даже нет решения судов в подавляющем большинстве, поэтому они придумали эту инициативу», - отметил Долгов.