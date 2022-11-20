Воровство против переговоров. В России раскрыли последствия принятой резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Украине
Российские политики и экономисты выразили отношение к решению Генассамблеи ООН о репарациях Москвы Киеву и объяснили его последствия для урегулирования конфликта на Украине.
Резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Украине не имеет никакой юридической силы, потому что носит только политический характер, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
Эту позицию разделяет председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Резолюция не имеет никакого юридического значения. Это - политическая декларация. Правовых последствий не создает», - сказал Клишас в беседе с НСН.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов также подчеркнул, что резолюция ООН носит рекомендательный характер, это попытка Запада «узаконить» арест средств РФ, заявил он в пресс-центре НСН.
«Резолюция носит рекомендательный характер, никаких непосредственных правовых последствий она иметь не может. Это политизированная инициатива. Просто очень хочется украсть наши деньги. Арестованы средства РФ на Западе, средства наших граждан, частных вкладчиков и арестованы средства компаний, юридических лиц. Правовой основы для этого нет никакой. У них даже нет решения судов в подавляющем большинстве, поэтому они придумали эту инициативу», - отметил Долгов.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что резолюция ООН по Украине приведет к тому, что вести какие-либо переговоры с Западом будет невозможно.
«ЕС будет на правовом уровне отрезан от России. Он совершат тот шаг, после которого вести переговоры будет крайне затруднительно. Если вы не только заморозили, но и начали использовать, передавать активы России, вы не сможет вести диалог, потому что он будет начинаться с заявления «деньги верните», только после этого возможны какие-то переговоры», - отметил он.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил изымать ценности у инвесторов из недружественных стран в качестве ответа на резолюцию ООН. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. По его мнению, это будет адекватным ответом на противозаконные решения ООН по «воровству» активов России. Об этом сообщило агентство ТАСС.
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