В Госдуме заявили, что Украина обязана выплатить России репарации

«Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдет с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом», — подчеркнул парламентарий.

По словам Шеремета, нанесенный ущерб обязательно будет подсчитан, и Киеву выставят соответствующий счет.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении Украине ущерба, понесенного «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации». В Кремле назвали резолюцию ООН юридически не обязывающим документом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

