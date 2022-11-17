В Госдуме заявили, что Украина обязана выплатить России репарации

Украинские власти обязаны будут выплатить России репарации за обстрелы четырех новых российских регионов. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Неприкрытый грабеж»: Россия не будет выплачивать репарации Украине

«Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдет с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом», — подчеркнул парламентарий.

По словам Шеремета, нанесенный ущерб обязательно будет подсчитан, и Киеву выставят соответствующий счет.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении Украине ущерба, понесенного «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации». В Кремле назвали резолюцию ООН юридически не обязывающим документом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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