Пушилин: Украина нанесла ДНР ущерб на 1,3 трлн рублей
С 2014 года власти Украины нанесла ДНР ущерб на сумму, превышающую 1,3 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы республики Дениса Пушилина.
Он сослался на данные представителя ДНР в Совете по правам человека Елену Шишкину. При этом сумма ущерба является предварительной, согласно количеству разрушенного жилья.
«Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры», — отметил Пушилин.
Ранее он заявил, что удары российских военных по энергообъектам на Украине приближают военное поражение Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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