Пушилин: Украина нанесла ДНР ущерб на 1,3 трлн рублей

Он сослался на данные представителя ДНР в Совете по правам человека Елену Шишкину. При этом сумма ущерба является предварительной, согласно количеству разрушенного жилья.

«Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры», — отметил Пушилин.

Ранее он заявил, что удары российских военных по энергообъектам на Украине приближают военное поражение Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

