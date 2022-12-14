Пушилин: Украина нанесла ДНР ущерб на 1,3 трлн рублей

С 2014 года власти Украины нанесла ДНР ущерб на сумму, превышающую 1,3 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы республики Дениса Пушилина.

Пушилин заявил об освобождении более половины ДНР от ВСУ

Он сослался на данные представителя ДНР в Совете по правам человека Елену Шишкину. При этом сумма ущерба является предварительной, согласно количеству разрушенного жилья.

«Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры», — отметил Пушилин.

Ранее он заявил, что удары российских военных по энергообъектам на Украине приближают военное поражение Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДенис ПушилинДНР
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