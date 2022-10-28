Медведев назвал чиновников МИД Польши дегенератами из-за требований репараций от РФ

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал чиновников польского МИДа дегенератами из-за требований выплаты репараций от РФ.



Ранее в пресс-службе польского МИД сообщили, что Польша намерена потребовать от России возмещения ущерба, а также военных потерь, понесённых в результате действий СССР в годы Второй мировой войны.



По мнению Медведева, на эти заявления можно реагировать двумя способами: «подготовить им счёт «за всё», что СССР передал Польше в период социализма» или «сказать, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом».





