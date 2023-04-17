Словакия отдала Украине все свои истребители МиГ-29

Братислава передала Украине все свои 13 истребителей МиГ-29, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь.

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«13 истребителей МиГ уже на Украине», - написал министр на своей странице в Facebook*. (заблокированная в России социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Девять истребителей, отметил Надь, были переброшены по земле, еще четыре были доставлены украинскими пилотами через воздух.

Ранее Польша анонсировала передачу Украине еще четырех истребителей той же модели. По словам польского президента Анджея Дуды, ранее Варшава передала Киеву еще четыре истребителя, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:Миг-29СловакияУкраина

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