СМИ назвали новую дату контрнаступления Украины

Как говорится в материале, США и партнеры на сегодняшний день заняты подготовкой Украины к контратаке.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на военных экспертов дала прогноз, что украинская армия понесет огромные потери без авиации, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

