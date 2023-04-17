СМИ назвали новую дату контрнаступления Украины
17 апреля 202312:08
Запад готовит Украину к контрнаступлению 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek. Журналисты ссылаются на утекшие в интернет секретные материалы Пентагона.
Как говорится в материале, США и партнеры на сегодняшний день заняты подготовкой Украины к контратаке.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на военных экспертов дала прогноз, что украинская армия понесет огромные потери без авиации, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru