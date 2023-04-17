Шойгу доложил Путину о проверке Тихоокеанского флота

Министр заявил, что участвующие в проверке силы находятся в состоянии полной боевой готовности, и на сегодняшние дни выполняют учебно-боевые задачи. Среди них - стрельбы и тактические учения, отметил Шойгу.

Сейчас силы Тихоокеанского флота отрабатывают боевое маневрирование и "вскрытие подводной обстановки", добавил он.

Президент, в свою очередь, призвал обратить внимание на подготовку и на других российских флотах.



