Шойгу доложил Путину о проверке Тихоокеанского флота

Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны страны Сергеем Шойгу, который в ходе встречи рассказал о ходе учений Тихоокеанского флота.

Кому НАТО? Россия подготовила ответ на попытку альянса стать всемирным

Министр заявил, что участвующие в проверке силы находятся в состоянии полной боевой готовности, и на сегодняшние дни выполняют учебно-боевые задачи. Среди них - стрельбы и тактические учения, отметил Шойгу.

Сейчас силы Тихоокеанского флота отрабатывают боевое маневрирование и "вскрытие подводной обстановки", добавил он.

Президент, в свою очередь, призвал обратить внимание на подготовку и на других российских флотах.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Сергей ШойгуВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры