Шойгу доложил Путину о проверке Тихоокеанского флота
Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны страны Сергеем Шойгу, который в ходе встречи рассказал о ходе учений Тихоокеанского флота.
Министр заявил, что участвующие в проверке силы находятся в состоянии полной боевой готовности, и на сегодняшние дни выполняют учебно-боевые задачи. Среди них - стрельбы и тактические учения, отметил Шойгу.
Сейчас силы Тихоокеанского флота отрабатывают боевое маневрирование и "вскрытие подводной обстановки", добавил он.
Президент, в свою очередь, призвал обратить внимание на подготовку и на других российских флотах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru