«По аэродромам!»: Украина задрожала от взрывов в ответ на планы по F-16
Россия ударила по украинским аэродромам, пока Киев мечтает о нескольких десятках истребителей F-16, а Лавров предупредил Запад о «реакции».
На фоне разговоров о появлении истребителей F-16 на Украине Россия нанесла в ночь на понедельник массированный ракетный удар по аэродромам этой страны.
Заявления Минобороны РФ на этот счет совпали с предупреждением главы МИД России Сергея Лаврова об ответе на обучение украинских летчиков управлению F-16.
Эксперты отмечают, что эти самолеты могут нести ядерное оружие, а западные аналитики допускают использование данных истребителей для атаки Крыма.
МИНОБОРОНЫ РФ: «ПО АЭРОДРОМАМ»
Минувшая ночь на Украине прошла под аккомпанемент воя сирен и грохота взрывов. По данным СМИ, взрывы гремели в Киевской, Одесской, Львовской, Хмельницкой областях и других регионах. В понедельник днем в Минобороны России представили свою версию событий.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в результате ударов были уничтожены авиационная техника, командные пункты, радиолокационные посты и склады с боеприпасами. При этом Конашенков не уточнил, по каким конкретно аэродромам были нанесены удары.
Вместе с тем, советник командования Воздушных сил армии Украины Юрий Игнат подтвердил, что в результате ракетной атаки был поврежден аэродром в Хмельницкой области. При этом он сказал, что «не будет оглашать» последствия удара. Со своей стороны, советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры.
По случайному совпадению, примерно за час до выступления Конашенкова министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об ответе России на намерения ряда стран Запада обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16.
«Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», - сказал Сергей Викторович, находящийся сейчас в Кении.
По его словам, Дания, Нидерланды и ряд других европейских стран стремятся быть в первых рядах в этом вопросе, чтобы угодить США.
«Здесь прежде всего желание понравиться гегемону. Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона», - добавил Лавров.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США «занимаются псевдогуманизмом и вводят в заблуждение», обещая, что поставят Украине F-16 только при условии неиспользования их для ударов по России.
МЕЧТЫ КИЕВА: F-16 И ВОЗДУШНОЕ ГОСПОДСТВО
Украина надеется с помощью истребителей F-16 нивелировать российское господство в воздухе.
«48 самолётов F-16 - это именно то, что нам нужно», - подсчитали в Минобороны Украины.
Со своей стороны, начальник авиации командования ВВС Украины Сергей Голубцов высказал мнение, что Киев сможет завоевать превосходство в воздухе «на конкретном направлении» с помощью трех-четырех эскадрилий F-16, в которые будут входить по 12-16 самолетов.
Президент США Джо Байден на недавнем саммите G7 в Хиросиме пообещал Владимиру Зеленскому, что украинских летчиков научат управлять F-16. При этом, в США пока не определились, какие страны будут поставлять Киеву эти самолеты.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Дания и Нидерланды возглавят группу европейских стран, которые обучат украинцев управлению F-16 четвертого поколения. Он уточнил, что обучение может начаться уже этим летом.
Вместе с тем, сами США поставлять Украине F-16 не будут. Как отметил генерал Марк Милли, возглавляющий комитета начальников штабов Вооруженных сил США, эти самолеты не являются «волшебным оружием». Милли пояснил, что американские власти решили не поставлять Киеву эти истребители из-за их дороговизны и других приоритетных нужд украинской армии.
Издание Newsweek сообщало со ссылкой на военного эксперта Бринна Таннехилла, что Украина планирует с помощью F-16 наносить удары по Крыму. При этом эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков отмечал в интервью НСН, что эти истребители могут применять ядерное оружие.
«Истребители F-16, которые хотят отдать Украине, могут применять тактические ядерные бомбы B-61. Это очень сложная техника. Чтобы ее освоить, понадобится не один год. Поэтому если самолеты начнут летать, то управлять ими будут не украинские пилоты. В принципе, все для этого готово. Но все должны понимать, что это выведет конфликт на непредсказуемый уровень», - сказал Калмыков.
Со своей стороны, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в интервью НСН допустил, что американское ядерное оружие уже размещено в странах Балтии.
«Есть глубокое подозрение, что американское ядерное оружие уже размещено в Латвии, Литве и Эстонии. Либо может быть быстро доставлено на их территорию, в том числе и в Польшу. Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии сократит время подлета боеголовок до государств НАТО. Там обсуждается и вопрос дополнительных поставок американских истребителей F-16 и F-35, которые могут нести ядерные боезаряды, в страны НАТО, а также на Украину», - указал Козин.
Вместе с тем, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич объяснил НСН, чем может закончиться воздушная дуэль F-16 с последними моделями Су-27 и Су-35.
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