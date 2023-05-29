«По аэродромам!»: Украина задрожала от взрывов в ответ на планы по F-16

МИНОБОРОНЫ РФ: «ПО АЭРОДРОМАМ»

Минувшая ночь на Украине прошла под аккомпанемент воя сирен и грохота взрывов. По данным СМИ, взрывы гремели в Киевской, Одесской, Львовской, Хмельницкой областях и других регионах. В понедельник днем в Минобороны России представили свою версию событий.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате ударов были уничтожены авиационная техника, командные пункты, радиолокационные посты и склады с боеприпасами. При этом Конашенков не уточнил, по каким конкретно аэродромам были нанесены удары.

Вместе с тем, советник командования Воздушных сил армии Украины Юрий Игнат подтвердил, что в результате ракетной атаки был поврежден аэродром в Хмельницкой области. При этом он сказал, что «не будет оглашать» последствия удара. Со своей стороны, советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры.

По случайному совпадению, примерно за час до выступления Конашенкова министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об ответе России на намерения ряда стран Запада обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16.

«Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», - сказал Сергей Викторович, находящийся сейчас в Кении.

По его словам, Дания, Нидерланды и ряд других европейских стран стремятся быть в первых рядах в этом вопросе, чтобы угодить США.

«Здесь прежде всего желание понравиться гегемону. Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона», - добавил Лавров.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США «занимаются псевдогуманизмом и вводят в заблуждение», обещая, что поставят Украине F-16 только при условии неиспользования их для ударов по России.