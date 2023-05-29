В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении всех назначенных объектов. В частности, командных пунктов, радиолокационных постов, авиационной техники, а также хранилища с боеприпасами ВСУ.

На купянском направлении россиксими силами были уничтожены около 65 бойцов ВСУ, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Российская армия готовит лучшие части для битвы с ВСУ, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, ВС РФ ждут, когда Киев израсходует последние ресурсы, передает «Радиоточка НСН».

