Минобороны России: ночью был нанесен удар по объектам ВСУ на аэродромах
Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам противника на аэродромах, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении всех назначенных объектов. В частности, командных пунктов, радиолокационных постов, авиационной техники, а также хранилища с боеприпасами ВСУ.
На купянском направлении россиксими силами были уничтожены около 65 бойцов ВСУ, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Российская армия готовит лучшие части для битвы с ВСУ, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, ВС РФ ждут, когда Киев израсходует последние ресурсы, передает «Радиоточка НСН».
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