ВС РФ ответят на намерения Нидерландов и Дании обучать пилотов Украины полетам на F-16

По его словам, подобное решение европейских стран не что иное, как желание понравиться гегемону. Лавров также отметил, что власти Нидерландов и Дании постоянно проводят в своей политике линию Соединенных Штатов.

Накануне политик в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» с Павлом Зарубиным заявил, что намерение Запада поставить Украине истребители является неприемлемой эскалацией конфликта.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что США хотят максимально затянуть и сделать еще более кровопролитным конфликт на Украине, передает «Радиоточка НСН».

