ВС РФ ответят на намерения Нидерландов и Дании обучать пилотов Украины полетам на F-16
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о возможной реакции ВС РФ на намерения Нидерландов и Дании обучать украинских пилотов полетам на F-16.
По его словам, подобное решение европейских стран не что иное, как желание понравиться гегемону. Лавров также отметил, что власти Нидерландов и Дании постоянно проводят в своей политике линию Соединенных Штатов.
Накануне политик в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» с Павлом Зарубиным заявил, что намерение Запада поставить Украине истребители является неприемлемой эскалацией конфликта.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что США хотят максимально затянуть и сделать еще более кровопролитным конфликт на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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