«К концу апреля»: Военный аналитик предрек дату завершения спецоперации на Украине

По его словам, в ходе боевых действий на Украине произошел переломный момент, который показал, что ВСУ утратило практически всю боевую технику. Сивков отметил, что в восточных регионах Украины осталось всего 30-40% техники от исходного состава.

«Несколько дней назад произошел перелом в ходе боевых действий, он не жестко выраженный, а плавный. Состоит он в том, что основные усилия фронтовой и армейской авиации были перенесены с ударов по боевой технике ВСУ в восточных районах Украины на ее тыловые западные районы. Также поражение боевой техники было перенесено на нанесение ударов по складам и предприятиям военно-промышленного комплекса. Это говорит о том, что боевая техника ВСУ в самых боеспособных восточных регионах в значительной степени уничтожена. Там осталось порядка 30-40% от исходного состава. Есть еще артиллерия, но это не решающая вещь. Все это говорит о том, что возможность проведения наступательных боевых действий со стороны ВСУ утрачена практически полностью», - сказал Сивков.