«К концу апреля»: Военный аналитик предрек дату завершения спецоперации на Украине
Боевая техника и наступательная возможность ВСУ почти полностью уничтожены, заявил НСН военный эксперт Константин Сивков.
Специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ровно месяц назад, в ночь на 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. По данным Минобороны РФ, только за сегодняшнюю ночь российская авиация поразила 60 военных объектов Украины, а военные взяли под контроль Изюм в Харьковской области. Константин Сивков считает, что спецоперация близится к концу.
«Завершение спецоперации зависит от хода боевых действий. Но если говорить об ориентировочных сроках, то ее окончание вполне может произойти в конце апреля. Решение задачи по принуждению к капитуляции в течение месяца, исходя из темпов развития до этого, вполне реально», - сказал Сивков.
По его словам, в ходе боевых действий на Украине произошел переломный момент, который показал, что ВСУ утратило практически всю боевую технику. Сивков отметил, что в восточных регионах Украины осталось всего 30-40% техники от исходного состава.
«Несколько дней назад произошел перелом в ходе боевых действий, он не жестко выраженный, а плавный. Состоит он в том, что основные усилия фронтовой и армейской авиации были перенесены с ударов по боевой технике ВСУ в восточных районах Украины на ее тыловые западные районы. Также поражение боевой техники было перенесено на нанесение ударов по складам и предприятиям военно-промышленного комплекса. Это говорит о том, что боевая техника ВСУ в самых боеспособных восточных регионах в значительной степени уничтожена. Там осталось порядка 30-40% от исходного состава. Есть еще артиллерия, но это не решающая вещь. Все это говорит о том, что возможность проведения наступательных боевых действий со стороны ВСУ утрачена практически полностью», - сказал Сивков.
Военный эксперт также заметил, что у властей США и стран Европы начинает наблюдаться элемент паники. Они понимают, добавил Сивков, что капитуляция Украины неизбежна.
«Явно просматривается элемент паники у европейцев и американцев, которые начинают гнать туда оружие и призывать другие страны передавать Украине зенитно-ракетные комплексы. Они призывают к действиям совершенно безумным и неосуществимым. Это также свидетельствует о том, что в элите европейских стран и США присутствует состояние психологической надломленности», - резюмировал Сивков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. По последним данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей.
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